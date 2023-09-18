Ankara'da kim aday gösterilecek? MHP'den açıklama: 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız...'

MHP'li Alparslan Doğan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Doğan, 4,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğunu belirterek, "Maalesef 4,5 yıldır bırakın bir çivi çakılmasını, Ankara 15 yıl geriye gitmiştir. Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim" dedi.

"ORTAK BİR KARARLA ADAY BELİRLENECEKTİR"

Ankara'da gösterilecek adayla ilgili olarak Doğan, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

"TAMAMI MUHALEFET PARTİLERİNDEN"

Doğan, 2 ayda 30 binin üzerinde üye kaydı yaptıklarını söyleyerek, "Genelde CHP, İYİ Parti, Genç Parti ve Zafer Partisi'nden üye alıyoruz. 30 binin tamamı muhalefet partilerinden" dedi.

Kaynak: DHA

