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Ankara'da kim aday gösterilecek? MHP'den açıklama: 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız...'

18.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken partilerin ve ittifakların çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara'da kimi aday göstereceği sorusu henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili olarak MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayını görüşmek için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" dedi.

Ankara'da kim aday gösterilecek? MHP'den açıklama: 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız...'

MHP'li Alparslan Doğan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Doğan, 4,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğunu belirterek, "Maalesef 4,5 yıldır bırakın bir çivi çakılmasını, Ankara 15 yıl geriye gitmiştir. Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim" dedi.

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"ORTAK BİR KARARLA ADAY BELİRLENECEKTİR"

Ankara'da gösterilecek adayla ilgili olarak Doğan, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

"TAMAMI MUHALEFET PARTİLERİNDEN"

Doğan, 2 ayda 30 binin üzerinde üye kaydı yaptıklarını söyleyerek, "Genelde CHP, İYİ Parti, Genç Parti ve Zafer Partisi'nden üye alıyoruz. 30 binin tamamı muhalefet partilerinden" dedi.

Kaynak: DHA

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