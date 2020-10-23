HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İyi su nasıl olmalıdır? Kaliteli suyun PH değeri kaç olmalıdır?

İyi su nasıl olmalıdır? Kaliteli suyun PH değeri kaç olmalıdır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Yaşamın temel kaynağı olan su içerisinde zararlı mikroorganizmalar, demir, sodyum barındırması, içilen suların tümünün arıtılmış ve temiz olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre içilen suyun iyi olması için su ph seviyesi oldukça önemlidir.

İyi su nasıl olmalıdır? Kaliteli suyun PH değeri kaç olmalıdır?

İçindekiler

  • Suyun sağlığa faydaları nelerdir?
  • Ne kadar suya ihtiyacınız var?
  • Çok Fazla Su İçmek Tehlikeli mi?
  • Su Kalitesi: Sudaki Kirleticiler Nelerdir?
  • Şişelenmiş Sularda Kalite

Çalışmalar, yıllar içinde çeşitli öneriler üretmiştir. Fakat kişisel su ihtiyaçları, sağlık durumunuza, yaşadığınız bölgenin nem ve kuruluk oranına ve ne kadar aktif olduğunuza bağlıdır. Herkese uyan tek bir formül ise bulunmamaktadır.

Suyun sağlığa faydaları nelerdir?

Su vücudun temel kimyasal bileşenidir ve vücut ağırlığının yaklaşık % 50 ila % 70'ini oluşturur. Sağlıklı yaşamak ve hayatta kalmak için her insanın suya ihtiyacı vardır. Örneğin su; idrar yapma, terleme ve bağırsak hareketleri ile atıklardan kurtulur. Sıcaklığınızı normal tutar. Eklemleri yağlar ve yastıklar. Hassas dokuları korur. Su eksikliği dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon vücudunuzda normal işlevleri yerine getirmek için yeterli su bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmelisiniz. Sağlığınıza zarar verecek kaliteli olmayan su çeşitlerinden uzak durmalısınız. Su ph değeri 8 olan suları tüketmeye özen göstermelisiniz.

Ne kadar suya ihtiyacınız var?

İnsan gün içerisinde çok fazla su kaybeder. Bu kaybı dengelemek ve vücudun düzgün çalışmalısını sağlamak amacıyla her gün yeterli miktarda su içilmelidir. İnsanları ne kadar suya ihtiyaç duyduğu sık sık araştırılan bir konudur. ABD Ulusal Bilim, mühendislik ve tıp akademileri, günlük yeterli sıvı alımını belirlemiştir. Araştırmaya göre, erkekler için günde yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre) sıvı, kadınlardaki ise günlük yaklaşık olarak 11,5 bardak (2,7 litre kadar) sıvıtüketimi yeterlidir. Bu önerilen oranlar gün içerisinde vücuda giren tüm suyu kapsar. Günlük sıvı alımının yaklaşık% 20'si genellikle yiyeceklerden ve geri kalanı içeceklerden gelir. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketip tüketmediğinizi susama durumunuzdan ve idrar renginizden anlayabilirsiniz. Su tüketirken dikkat etmeniz gereken nokta “Su ph değeri kaç olmalı?” sorusudur. İyi şekilde arıtılmış ve zararlı mikroorganizmalardan kurtulmuş bir su içmek sağlığınızı her zaman olumlu yönde etkiler. Kaliteli ve iyi bir su için ph değeri ortalama 8 olan paketlenmiş suları tercih edebilirsiniz.

Çok Fazla Su İçmek Tehlikeli mi?

Çok fazla su içmek sağlıklı ve iyi beslenen yetişkinler için nadiren bir sorundur. Sporcular, uzun veya yoğun egzersiz sırasında su kaybını önlemek için ara sıra çok fazla su içebilirler. Çok fazla su içtiğinizde böbrekleriniz fazla sudan kurtulamaz. Kanınızın sodyum içeriği seyrelir. Buna hiponatremi denir ve yaşamı tehdit edebilir. İnsan vücudunub % 50'den fazlasını su oluşturur. Su olmadan normal vücut ısısını koruyamaz, eklemlerinizi yağlayamaz veya idrar yapma, terleme yoluyla atıklardan kurtulamazsınız . Yeterli su almamak dehidrasyona yol açabilir. Bu da kas güçsüzlüğüne, kramplarına, koordinasyon eksikliğine ve kaslarda zedelenmelere riskine neden olabilir. Aslında su o kadar önemlidir ki, insan onsuz beş günden fazla dayanamaz.

Peki ne kadar suya ihtiyacınız var? İdrara çıkma, terleme hatta nefes verme yoluyla her gün kaybettiklerinizi kazanmaya yetecek kadar. Gün içerisinde bu gibi nedenler ile su ihtiyacınız artar. Sıcak veya sıcak havada, bahçede egzersiz veya çalışma gibi şiddetli fiziksel aktivite ile hastalık nöbetleri sırasında, özellikle ateşiniz varsa, kusma, ishal veya öksürük durumlarında su ihtiyacı artar. Her gün 8 ila 10 bardak su içmeniz gerektiğini sık sık duyarsınız. ABD Tıp Enstitüsü Gıda ve Beslenme Kurulu, kadınların günde 15 ile 18 bardak su içmesini ve erkeklerin günde 15 bardaktan fazla su içmesi gerektiğini söylemektedir.
Birkaç gün boyunca ne kadar su içtiğinizi takip etmek, sadece gerekli miktarı anlamak için iyi bir fikirdir. Her gün su , çorba ve içecek gibi sıvıların yanı sıra bol miktarda su içeren meyve ve sebze tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu suyu temin edebilirsiniz. Spor yapmak veya koşmak gibi yorucu aktiviteler yapacaksanız, öncesinde, eylem sırasında ve sonrasında fazladan suya ihtiyacınız olacağını unutmayın.

Su Kalitesi: Sudaki Kirleticiler Nelerdir?

Su, çeşitli şekillerde kirlenebilir. İnsan veya hayvan dışkısından suya giren bakteri ve parazitler gibi mikroorganizmaları içerebilir. Endüstriyel atıklardan veya püskürtülen mahsullerden kimyasallar içerebilir. Gübrelerde kullanılan nitratlar topraktan akışla suya girebilir. Kurşun veya cıva gibi çeşitli mineraller, bazen yeraltındaki doğal tortulardan veya daha sıklıkla kirletici maddelerin uygun olmayan şekilde imha edilmesinden kaynaklı olmak üzere su kaynağına girebilir. Kurşun, eski kurşun borulardan içme suyuna sızabilir. Bu gibi durumlardan kurtulmuş suları içmek için özen göstermeli ve iyi arıtılmış suları tercih etmeliyiz. Su ph nedir sorusunun cevabını bilirsek kaliteli sulara erişebiliriz. Suyun ph değeri kısaca suyun ne kadar iyi arıtıldığı ve tuzluluk oranı ile ilgilidir. Ph değeri ortalama 8 olan suları tüketmek sağlıklı olarak kabul edilir.

Şişelenmiş Sularda Kalite

Musluktan akan su için olduğu gibi şişelenmiş suda da güvenlik oldukça önemlidir. Şirketler şişelenmiş suyu bir gıda olarak düzenler. Sularda izin verilen kimyasal, fiziksel, mikrobiyal ve radyolojik kirletici seviyelerini düzenlediği, kaynatma ve şişeleme için iyi üretim uygulamaları geliştirilir ve düzenlenir. Belli standartlar arasında şişelenen sular çeşme suyuna oranla daha güvenlidir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta suyun etiketinde yer alan ph değeridir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Uyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyorUyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyor
Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hangi maske daha koruyucu? Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?
Uzmanlar o maskeler için uyardı!
Bilim Kurulu üyesi uyardı: 'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' demeden hekime başvurun
'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' diyenlere uyarı: Mutlaka...
Uyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyor
Uyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyor
Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...
Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...
Koronavirüsün korkutan etkisi ortaya çıktı! Felç riski...
Koronavirüsün korkutan etkisi ortaya çıktı! Felç riski...
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.