İyi su nasıl olmalıdır? Kaliteli suyun PH değeri kaç olmalıdır?

Çalışmalar, yıllar içinde çeşitli öneriler üretmiştir. Fakat kişisel su ihtiyaçları, sağlık durumunuza, yaşadığınız bölgenin nem ve kuruluk oranına ve ne kadar aktif olduğunuza bağlıdır. Herkese uyan tek bir formül ise bulunmamaktadır.

Suyun sağlığa faydaları nelerdir?

Su vücudun temel kimyasal bileşenidir ve vücut ağırlığının yaklaşık % 50 ila % 70'ini oluşturur. Sağlıklı yaşamak ve hayatta kalmak için her insanın suya ihtiyacı vardır. Örneğin su; idrar yapma, terleme ve bağırsak hareketleri ile atıklardan kurtulur. Sıcaklığınızı normal tutar. Eklemleri yağlar ve yastıklar. Hassas dokuları korur. Su eksikliği dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon vücudunuzda normal işlevleri yerine getirmek için yeterli su bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmelisiniz. Sağlığınıza zarar verecek kaliteli olmayan su çeşitlerinden uzak durmalısınız. Su ph değeri 8 olan suları tüketmeye özen göstermelisiniz.

Ne kadar suya ihtiyacınız var?

İnsan gün içerisinde çok fazla su kaybeder. Bu kaybı dengelemek ve vücudun düzgün çalışmalısını sağlamak amacıyla her gün yeterli miktarda su içilmelidir. İnsanları ne kadar suya ihtiyaç duyduğu sık sık araştırılan bir konudur. ABD Ulusal Bilim, mühendislik ve tıp akademileri, günlük yeterli sıvı alımını belirlemiştir. Araştırmaya göre, erkekler için günde yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre) sıvı, kadınlardaki ise günlük yaklaşık olarak 11,5 bardak (2,7 litre kadar) sıvıtüketimi yeterlidir. Bu önerilen oranlar gün içerisinde vücuda giren tüm suyu kapsar. Günlük sıvı alımının yaklaşık% 20'si genellikle yiyeceklerden ve geri kalanı içeceklerden gelir. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketip tüketmediğinizi susama durumunuzdan ve idrar renginizden anlayabilirsiniz. Su tüketirken dikkat etmeniz gereken nokta “Su ph değeri kaç olmalı?” sorusudur. İyi şekilde arıtılmış ve zararlı mikroorganizmalardan kurtulmuş bir su içmek sağlığınızı her zaman olumlu yönde etkiler. Kaliteli ve iyi bir su için ph değeri ortalama 8 olan paketlenmiş suları tercih edebilirsiniz.