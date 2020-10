İyi su nasıl olmalıdır? Kaliteli suyun PH değeri kaç olmalıdır?

İnsan gün içerisinde çok fazla su kaybeder. Bu kaybı dengelemek ve vücudun düzgün çalışmalısını sağlamak amacıyla her gün yeterli miktarda su içilmelidir. İnsanları ne kadar suya ihtiyaç duyduğu sık sık araştırılan bir konudur. ABD Ulusal Bilim, mühendislik ve tıp akademileri, günlük yeterli sıvı alımını belirlemiştir. Araştırmaya göre, erkekler için günde yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre) sıvı, kadınlardaki ise günlük yaklaşık olarak 11,5 bardak (2,7 litre kadar) sıvıtüketimi yeterlidir. Bu önerilen oranlar gün içerisinde vücuda giren tüm suyu kapsar. Günlük sıvı alımının yaklaşık% 20'si genellikle yiyeceklerden ve geri kalanı içeceklerden gelir. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketip tüketmediğinizi susama durumunuzdan ve idrar renginizden anlayabilirsiniz. Su tüketirken dikkat etmeniz gereken nokta “Su ph değeri kaç olmalı?” sorusudur. İyi şekilde arıtılmış ve zararlı mikroorganizmalardan kurtulmuş bir su içmek sağlığınızı her zaman olumlu yönde etkiler. Kaliteli ve iyi bir su için ph değeri ortalama 8 olan paketlenmiş suları tercih edebilirsiniz.

Su vücudun temel kimyasal bileşenidir ve vücut ağırlığının yaklaşık % 50 ila % 70'ini oluşturur. Sağlıklı yaşamak ve hayatta kalmak için her insanın suya ihtiyacı vardır. Örneğin su; idrar yapma, terleme ve bağırsak hareketleri ile atıklardan kurtulur. Sıcaklığınızı normal tutar. Eklemleri yağlar ve yastıklar. Hassas dokuları korur. Su eksikliği dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon vücudunuzda normal işlevleri yerine getirmek için yeterli su bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmelisiniz. Sağlığınıza zarar verecek kaliteli olmayan su çeşitlerinden uzak durmalısınız. Su ph değeri 8 olan suları tüketmeye özen göstermelisiniz.

Çok Fazla Su İçmek Tehlikeli mi?

Çok fazla su içmek sağlıklı ve iyi beslenen yetişkinler için nadiren bir sorundur. Sporcular, uzun veya yoğun egzersiz sırasında su kaybını önlemek için ara sıra çok fazla su içebilirler. Çok fazla su içtiğinizde böbrekleriniz fazla sudan kurtulamaz. Kanınızın sodyum içeriği seyrelir. Buna hiponatremi denir ve yaşamı tehdit edebilir. İnsan vücudunub % 50'den fazlasını su oluşturur. Su olmadan normal vücut ısısını koruyamaz, eklemlerinizi yağlayamaz veya idrar yapma, terleme yoluyla atıklardan kurtulamazsınız . Yeterli su almamak dehidrasyona yol açabilir. Bu da kas güçsüzlüğüne, kramplarına, koordinasyon eksikliğine ve kaslarda zedelenmelere riskine neden olabilir. Aslında su o kadar önemlidir ki, insan onsuz beş günden fazla dayanamaz.

Peki ne kadar suya ihtiyacınız var? İdrara çıkma, terleme hatta nefes verme yoluyla her gün kaybettiklerinizi kazanmaya yetecek kadar. Gün içerisinde bu gibi nedenler ile su ihtiyacınız artar. Sıcak veya sıcak havada, bahçede egzersiz veya çalışma gibi şiddetli fiziksel aktivite ile hastalık nöbetleri sırasında, özellikle ateşiniz varsa, kusma, ishal veya öksürük durumlarında su ihtiyacı artar. Her gün 8 ila 10 bardak su içmeniz gerektiğini sık sık duyarsınız. ABD Tıp Enstitüsü Gıda ve Beslenme Kurulu, kadınların günde 15 ile 18 bardak su içmesini ve erkeklerin günde 15 bardaktan fazla su içmesi gerektiğini söylemektedir.

Birkaç gün boyunca ne kadar su içtiğinizi takip etmek, sadece gerekli miktarı anlamak için iyi bir fikirdir. Her gün su , çorba ve içecek gibi sıvıların yanı sıra bol miktarda su içeren meyve ve sebze tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu suyu temin edebilirsiniz. Spor yapmak veya koşmak gibi yorucu aktiviteler yapacaksanız, öncesinde, eylem sırasında ve sonrasında fazladan suya ihtiyacınız olacağını unutmayın.