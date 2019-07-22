İzciler Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla kampa girdi

Erzurum'da izciler Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla tarihi Erzurum Kongre Binası bahçesinde kamp kurdu.

Türkiye İzcilik Federasyonu'na bağlı Erzurum izcileri, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla tarihi kongre binası bahçesinde kurdukları çadırlarda kamp yapmaya başladı.

Aralarında izci liderlerinin de bulunduğu yaşları 7 ila 50 arasındaki 50 izci, söz konusu kongre binasının bahçesinde sabaha kadar kamp yaparak çeşitli etkinliklerle Erzurum Kongresi'nde yaşananları öğrenecek.

İzci Lideri Özcan Işık, AA muhabirine, izciler olarak Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle çocukların mili duygu ve düşüncelerini artırabilmek için kamp yaptıklarını söyledi.

Kampta çocuklara mili ve manevi değerli anlatacaklarını ifade eden Işık, "Kampta özellikle Cumhuriyet dönemindeki delegeleri, Atatürk'ün Erzurum'a gelişini anlatarak çocukların milli duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Erzurum Kongresi'nin 100 yılı etkinliklerinde izciler olarak bizler de bulunmak istedik. Küçük yaştaki çocuklarımızın da aralarında bulunduğu 50 izciyi buraya getirerek milli mücadele ruhunu yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Işık, sabaha kadar nöbet tutacaklarını ve gece boyunca çeşitli etkinlik yapacaklarını sözlerine ekledi.

İzcilerden Zeynep Doğan'da Atatürk'ün Erzurum'da kongre yapmasının üzerinden 100 yıl geçtiğini ifade ederek, "Erzurum Kongresi'ni anmak için bu gece kampta çadırlarda kalacağız. Seneler önce Atatürk'ün burada olduğunu bilmek gurur veriyor. Onunla aynı yerde bulunduğumuzdan dolayı mutluyuz." dedi.

