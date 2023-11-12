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İzlanda’da yanardağ alarmı: Kasabanın tamamı tahliye edildi

12.11.2023 16:32 | Son Güncelleme:
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İzlanda Meteoroloji Ofisi, Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall yanardağında birkaç gün içinde patlama meydana gelebileceği ve bölgede sismik aktivitenin bulunduğunu duyurdu. İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, Grindavik kasabasının tahliye edildiğini ve bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

İzlanda’da yanardağ alarmı: Kasabanın tamamı tahliye edildi

İzlanda Meteoroloji Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Elde edilen veriler, magma tünelinin boyutunun önemli olduğunu ve magmanın yüzeye yaklaştığını göstermektedir. Koridor kuzeyde Kalfellsheidi'den başlayıp Grindavik'in batısına ve güneybatı yönünde denize doğru uzanmaktadır. Magma tüneli yaklaşık 15 kilometre uzunluğundadır ve magma en sığ olduğu yerde yaklaşık 800 metre derinliktedir. Veriler yaklaşık 12 saatlik uydu verilerine dayandığına dikkat edilmelidir, bu nedenle magmanın yüzeye 800 metreden daha yakın hareket ettiği varsayılmalıdır. Ayrıca magmanın okyanus tabanında ortaya çıkma ihtimali de yüksektir” denildi.

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YARIMADADA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İzlanda Cumhurbaşkanı Johannesson, Reykjanes yarımadasında acil durum ilan edildiğini ve risk altında bulunan Grindavik kasabasında yaşayanların tahliye edildiğini belirtti. Johanesson, yaptığı açıklamada, “Sismik hareketlilik nedeniyle Reykjanes yarımadasında acil durum ilan edilmiştir. Grindavik kasabası başarılı bir şekilde tahliye edilmiştir. İzlanda'da doğanın güçlerini biliyoruz. En iyisini umuyoruz ancak tüm olasılıklara karşı hazırlıklıyız” dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Yanardağ
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