İzleyen çiftleri ayıran şov! Sadece 2 soru sordu 17 bin çiftin ayrılmasına neden oldu

İskoçyalı şovmen Daniel Sloss, Netflix’te yayınlanan şovuna kadar pek tanınmıyordu. 'Jigsaw' adındaki stand-up’ı yayınlandı ve olan oldu.
O gün 400 çift ayrıldı. Ve devamında toplam ayrılan çift sayısının 17 bin, biten evlilik sayısının 17 olduğu açıklandı.
PEKİ BU NASIL OLDU?
Sloss gösterisine, bekar olmanın toplumda iyi bir izlenimi olmadığıyla başlıyor. Ve konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Eğer biriyle beraber değilseniz, sorunlusunuzdur. Eğer biriyle beraber değilseniz, tamamlanmamışsınızdır. Eğer biriyle beraber değilseniz, tam değilsinizdir. Sonuç olarak, bütün hissetmek için birine ihtiyacımız olduğu hissettirilir. Böylece birçok insan yanlış insanla beraber olur. Bizler, karşımızdaki insanı hayatımıza zorla katarız çünkü hiçbir şeye sahip olmamaktansa bir şeylere sahip olmayı tercih ederiz."
Sloss gösteriye babasından dinlediği bir alıntıyla devam ediyor: “Bak oğlum. Her insanın hayatının bir puzzle olduğunu düşün. Tüm hayatımızı daha iyi hale getirmek için parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak zaman içinde parçaları kaybediyoruz. Böylece hiç kimse sonunda ne olacağını bilmiyor. Puzzle'ı yapmanın en iyi yolu 4 taraftan başlamaktır - aile, arkadaşlar, hobi, iş. Ve durumları zaman içinde değişir bazen yeni arkadaşlar edinir ve eskilerini kaybedersiniz. Bazen, işiniz hobilerinizi etkileyebilir ve parçaları hareket ettirerek ne istediğinizi kararlaştırmanız gerekir. Bazen, bir aile üyesi hayatında koca bir delik bırakarak ölebilir, bu yüzden onu bir şeyle doldurmalısın yoksa yapboz bitmez. Ve ortada, ruh eşinin bir parçası var. Bir gün biri gelecek, annenle benim yaptığım gibi seni ve hayatını bütünleştirecek.''
Ardından, bu sevimli fikirlerin modern kültürle birlikte, genç insanlara “yanlış kişiyi seçmesini ve bulmaca parçası yanlış olsa bile onları hayatlarına sıkıştırmaya çalışmasını” sağlamaya başladığını düşünmeye başladı.
Ve Sloss’a göre, bunun nedeni çoğu insanın diğer insanların bu kadar derin, karmaşık ve kendi kendine yeterli kişilikleri olduğunu anlamaması. Ayrıca yıllarını puzzle çözmeye çalışmakla geçiriyorlar. Vizyonu başkasına göre şekillendirmek! Fakat birbirinizi seviyorsanız, bulmacayı birlikte yapmalısınız. İlk birkaç yıl onun sizin bir parçanız olduğunu düşünebilir ve bulmacayı tamamladığınızı düşünebilirsiniz. Biriyle 2, 5 veya 10 yıl geçirebilirsiniz. Fakat zaman başarı demek değildir. Zaman içinde farklı sonuçlar elde etmek isteyebilirsiniz.
Ve bu, kendinize gerçekten çok önemli 2 soru sormak zorunda olduğunuz an: İlk önce hayatımın 2, 5 ya da 10 yılını boşa harcadığımın farkında mıyım? İkincisi, hayatımın geri kalanını boşa harcamak mı istiyorum?
Monologun sonunda izleyiciler, komedyenin babasının bulmacanın merkezi parçasıyla bir hata yaptığını anlıyorlar. Daniel, “Bir kişi beni olduğum gibi sevmiyorsa, beni sevmiyor demektir. Tam olarak kafamda yarattığım sahte fikri seviyorlar. Beklentilerini karşılamamam benim suçum değil. Eğer bir ilişkiniz varsa, kendiniz için mutlu hissediyorsunuz ve aynısı eşiniz için de geçerli - bu harika! Ve sorduğum soruları beğenmiyorsanız, bunun nedeni cevaplardan korkmanızdır. Çünkü yapabileceğiniz en kötü şey hayatınızı yanlış kişiye harcamaktır. Bu dünyada 7,5 milyar insan var ve evinizden sadece 80 km uzakta eşinizi buluyorsunuz. Ne tesadüf! Aşkı bulmanın imkansız olduğunu söylemiyorum. Sadece istatistiksel olarak, büyük olasılıkla bulamadınız. Bütün ilişkilerin% 80'inin sahte olduğundan eminim'' diyor.
Sonuç olarak, görünüşte normal bir stand-up komedyeninin bir saatlik bu gösterisinin 'iyileştirici' bir etkisi oldu. Birçok kişi acı verici ve moral bozucu ilişkilerini durdurmaya karar verdi ve Twitter'dan Sloss'a teşekkür etti.
Daniel konuşmasının bu kadar ses getirmesi üzerine şöyle konuştu: "İnsanları ayırma gibi bir niyetim yoktu. Yalnızca yalnız insanlara bir mesajdı. Amacım, çoğu zaman yalnız olmanın bir ilişki içinde olmaktan daha iyi olduğunu belirtmekti. Anlaşılan o ki, insanlar arasında o kadar yankı uyandırdı ki sevgililerinden, eşlerinden ayrıldılar. Netflix'ten önce bu sayı 500'dü. Ama şu an 17 binlerde. Üstelik bu yalnızca bana mesaj atanların onaylanmış sayısı. Eğer bu sayı dört katı olsaydı da şaşırmazdım."
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