İzleyen çiftleri ayıran şov! Sadece 2 soru sordu 17 bin çiftin ayrılmasına neden oldu

İskoçyalı şovmen Daniel Sloss, Netflix’te yayınlanan şovuna kadar pek tanınmıyordu. 'Jigsaw' adındaki stand-up’ı yayınlandı ve olan oldu.

O gün 400 çift ayrıldı. Ve devamında toplam ayrılan çift sayısının 17 bin, biten evlilik sayısının 17 olduğu açıklandı.

PEKİ BU NASIL OLDU?

Sloss gösterisine, bekar olmanın toplumda iyi bir izlenimi olmadığıyla başlıyor. Ve konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Eğer biriyle beraber değilseniz, sorunlusunuzdur. Eğer biriyle beraber değilseniz, tamamlanmamışsınızdır. Eğer biriyle beraber değilseniz, tam değilsinizdir. Sonuç olarak, bütün hissetmek için birine ihtiyacımız olduğu hissettirilir. Böylece birçok insan yanlış insanla beraber olur. Bizler, karşımızdaki insanı hayatımıza zorla katarız çünkü hiçbir şeye sahip olmamaktansa bir şeylere sahip olmayı tercih ederiz."

Sloss gösteriye babasından dinlediği bir alıntıyla devam ediyor: “Bak oğlum. Her insanın hayatının bir puzzle olduğunu düşün. Tüm hayatımızı daha iyi hale getirmek için parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak zaman içinde parçaları kaybediyoruz. Böylece hiç kimse sonunda ne olacağını bilmiyor. Puzzle'ı yapmanın en iyi yolu 4 taraftan başlamaktır - aile, arkadaşlar, hobi, iş. Ve durumları zaman içinde değişir bazen yeni arkadaşlar edinir ve eskilerini kaybedersiniz. Bazen, işiniz hobilerinizi etkileyebilir ve parçaları hareket ettirerek ne istediğinizi kararlaştırmanız gerekir. Bazen, bir aile üyesi hayatında koca bir delik bırakarak ölebilir, bu yüzden onu bir şeyle doldurmalısın yoksa yapboz bitmez. Ve ortada, ruh eşinin bir parçası var. Bir gün biri gelecek, annenle benim yaptığım gibi seni ve hayatını bütünleştirecek.''