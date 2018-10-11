İZMİR (AA) - İzmir Adliyesindeki gaz sızıntısı sonrasında değerlerin normale dönmesi üzerine çalışanlar binaya alındı, mesai tekrar başladı.
Alınan bilgiye göre, yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağının meydana gelmesiyle boşaltılan bina, yapılan çalışmalar sonrasında değerlerin normale dönmesiyle birlikte yeniden hizmete açıldı.
Adliye personeli saat 13.30 itibarıyla mesaiye başlarken, davalar da görülmeye devam etti.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin mesai bitimine kadar tedbir amaçlı adliye önünde bekleyeceği öğrenildi.
- 29 kişi etkilendi
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanenin acil servisine getirilenleri ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı.
Budak, burada yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez hastane olarak gelebilecek yaralılara ilişkin hazırlık yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Acil servisimize gazdan etkilenen 22 kişi getirildi. Bu kişilerden 5’i polis, 2’si ise 112'ye bağlı sağlık çalışanı. Şu anda bir vatandaşımızın durumu ağır onun dışında genel durumları iyi. Üniversitemiz yönetimi, dekanımız başhekimimiz ve personelimiz seferber olmuş durumda. Biz de ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine de gazdan etkilenen 7 kişinin başvurduğu öğrenildi.
- Gaz kaçağı nedeniyle tahliye edilen İzmir Adliyesinde mesai yeniden başladı - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak: - "Acil servisimize gazdan etkilenen 22 kişi getirildi"
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