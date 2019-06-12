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İzmir Barosu: Çocuk işçiliği önlenmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

 İZMİR Barosu, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde çocuk haklarının korunması ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istedi.

İzmir Barosu: Çocuk işçiliği önlenmeli

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR Barosu, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde çocuk haklarının korunması ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istedi.
İzmir Barosu, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Çocukların daha güzel bir geleceğe sahip olması için İzmir Barosu adına çalışmaların sürdürüleceğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
"Dünyada emeği sömürülen ve hakları ihlal edilen tüm çocuklar için mücadele günü. Küçük yaşta çalıştırılan çocuğun eğitim hizmetlerine erişmesinin engellendiği, en temel çocuk hakkı olan oyun hakkının elinden alındığı ve bu suretle gelişiminin önünün kesildiği, yetişkin muamelesine tabi tutulduğu tartışmasızdır. Çalıştığı için aile korumasından kopan çocuk her türlü fiziksel ve psikolojik istismarın hedefi haline gelmektedir. Çocuk işçiliği aynı zamanda, çocukların kendileri için kullanmaları gereken fiziksel ve düşünsel yetilerinin sömürülmesi anlamına gelir ki, bu sömürü aynı zamanda yeterli korumaya ve tecrübeye sahip olmayan çocukların iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlara daha sık maruz kalmalarına, iş cinayetlerine kurban gitmelerine sebep olmaktadır. Bugün artık önemli olan bir kısım verileri açıklamak, kaç çocuğumuzun işçi olarak çalıştığını kaçının iş cinayetlerine kurban gittiğini saptayıp duyurmak değildir. Önemli olan ve ivedilikle hayata geçirilmesi gereken çocuk işçiliğini yasaklamaktır. Ancak ne yazık ki devlet nezdinde çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi amacıyla hiçbir denetleme, izleme ve çalışma yapılmadığı gibi tam tersine sermayenin ucuz işgücü sömürülebilir emek ihtiyacını karşılama konusunda çalışmalar yürütülmektedir."
FOTOĞRAFLI

İzmir Barosu: Çocuk işçiliği önlenmeli

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