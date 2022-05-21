İzmir'de akıllara durgunluk veren görüntü! 3 bin 600 kilo at eti, çürümek üzereyken geçirildi

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Çamdibi semtinde kıyafetlerinde kan izleri olduğu için şüphelendikleri F.S., M.S. ve A.Ö.'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yapan ekipler, kamyonetlerin kasasında çürümek üzere olduğu belirlenen etleri gördü. Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi.

Parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde ele geçirilen 3 bin 660 kilo at etine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi.

Öte yandan, çürümüş at etleri, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi. (İHA)





