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İzmir'de feci kaza! Adres tarifi için durmuştu

11.08.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, aynı yöne giden tır sürücüsünün yol tarifi için durdurduğu ve yol ayrımında bekleyen tıra aynı istikamette gitmekte olan bir başka tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekleme yapan tır, şarampole yuvarlanırken kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza! Adres tarifi için durmuştu

Korkunç Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevre Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan tırın sürücüsü Osman E., aracını durdurup, aynı istikamette gitmekte olan ve arkasından gelen plakası öğrenilemeyen Halil A., idaresindeki tırı, 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında durdurdu.

YOL TARİFİ SORARKEN KAZA MEYDANA GELDİ

Halil A.’nın kullanmış olduğu tırın yolcu konumuna binen Osman E., gidecekleri olan güzergah ile ilgili yol tarifi sorarken, aynı yöne gitmekte olan Veli G. idaresindeki tır, Halil A., yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

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ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpmanın etkisiyle Halil A., idaresindeki tır şarampole yuvarlanırken, Veli G., idaresindeki tır ise adeta demir yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 110 AKS ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekiplerince tırlarda sıkışan 3 kişi de bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı.

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Yaralılardan araç sürücüleri Halil A.’nın ve Veli G.’nin durumunun ağır olduğu Osman E’nin ise hafif olduğu öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Öte yandan, tırların mermer taşıdığı öğrenilirken, yola savrulan mermerler ile kaza yerinde bulunan tırlar ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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