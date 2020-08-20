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  4. İzmir'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 21:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Aydın istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyon emniyet şeridine geçerek durakladı. Bu esnada Burak İşbilen (27) idaresindeki motosiklet, kamyona arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Burak İşbilen ve arkasındaki yolcu Özgür Pasenli (35), metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kazada hayatını kaybeden Burak İşbilen ve Özgür Pasenli'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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