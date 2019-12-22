HABER

İzmir'de feci ölüm! TIR şarampole yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde hurda yüklü TIR'ın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanlar bölgesinde meydana geldi.

8-9 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, Limanlar istikametinden demir çelik fabrikası istikametine seyreden Seyfettin Özü (44) idaresindeki hurda yüklü TIR, liman yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 8-9 metrelik şarampole uçtu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildiPakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi
Fuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eski hastane binası muhafaza altına alındıFuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eski hastane binası muhafaza altına alındı
Kazada ölen Furkan'ın cenazesi İzmir'e gönderildiKazada ölen Furkan'ın cenazesi İzmir'e gönderildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Aliağa TIR

En Çok Okunan Haberler

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
niye hep chp belediyelerinde oluyor acaba diye düşünmüyo değilim herşey çok güzel olcak diyen birikeri vardı niyw çıkıp açıklama yapma gereği duymuyor tek hata şöförde mü yoldamı
yerlere bak çamur pislik içinde chp zihniyeti olduğu sürece bu kazaların yaşanması normal yol bakım yokki yazık olan garibana oldu
o yollar karanlık ve berbat bir halde ayrıca 28 tonluk araca 47 ton hurda yüklemek akıl işi değil
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Bakanlıktan duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.