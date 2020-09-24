HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi

İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 08:22 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, refüje çarpıp devrildi. Kazada, TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca yönünden Bornova yönüne giden Ergün Durgut (30) yönetimindeki hurda yüklü TIR, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, dorsedeki hurdalar yola saçılırken, Durgut ise şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan Durgut'u kurtardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ergün Durgut, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaiye alındı.

Devrilen TIR'ın kaldırılması için ise bölgeye vinç çağrıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Balkondan düştü demir korkuluklara saplandıBalkondan düştü demir korkuluklara saplandı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Polis aracı, kovalamaca sırasında kaza yaptı: 2 memur yaralı
Polis aracı, kovalamaca sırasında kaza yaptı: 2 memur yaralı
Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor
Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor
Avcılar'da korkunç olay! Balkondan düştü demir korkuluklara saplandı
Balkondan düştü demir korkuluklara saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
6 üniversiteye yeni rektör
Kartal'da bir kişi kavga ettiği arkadaşını kırık şişe ile yaraladı
Kırdığı şişeyle arkadaşını yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.