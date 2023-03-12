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İzmir'de ramazan pidesi zamlandı! Gramaj düştü, fiyat arttı

12.03.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ramazan pidesi fiyatı belli oldu. Geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, ramazan pidesinin gramajının düşürülüp, fiyatının artmasındaki en büyük sebebin artan maliyet olduğunu söyledi.

İzmir'de ramazan pidesi zamlandı! Gramaj düştü, fiyat arttı

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları, İzmir'de de açıklandı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl yüzde 66 fiyat artışıyla 10 liradan satışa sunulmasına karar verdi. Öte yandan ramazan pidesinin gramajı 350 gramdan 320 grama düşürüldü.

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Pidenin gramajının düşürülüp, fiyatının arttırılmasındaki en büyük sebebin artan maliyet olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, onaylanan yeni tarifenin ramazan ayının ilk günü olan 23 Mart Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacağını dile getirdi.

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Sağır, “İzmir’de, ramazan pidesi 320 gram olarak 10 liradan satılacak. Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılacak. Biz 20 gram fedakarlık yaptık. Karar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde alınıyor. İzmir Ticaret Odası olarak bu kararı uyuyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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İzmir Ramazan pidesi

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