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İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

23.11.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde aracına binerken uğradığı silahlı saldırı sonrası yaralanan 41 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Buca ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan S. (41) park halindeki minibüsüne bindiği sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 41 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralı, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Serkan S.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. (İHA)

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cinayet İzmir

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