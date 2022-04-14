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İzmir'de vahşice öldürülmüştü! Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

14.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dün çocuklarını görmek için ayrıldığı eşinin evine giden, çıkan tartışma sonucu ise vahşice öldürülen Remziye Tüysüz'ün kornealarının bağışlandığı öğrenildi. Bununla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eski koca Yalçın P.’nin de Tüysüz'ü boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İzmir'de vahşice öldürülmüştü! Cinayete kurban giden Remziye'nin korneaları bağışlandı

Olay dün akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Konya’da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası oto tamircisi Yalçın P.’nin (27), evine gitti. Burada eski eşi Yalçın P. ile tartışan Remziye Tüysüz’ün cansız bedeninin bir yakını tarafından battaniyeye sarılı halde yattığını fark ederek durumu ihbar ettiği öne sürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞKA BİR SUÇTAN DA ARAMASI VARMIŞ

Olay yerinde olmayan Yalçın P.’yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, başka bir suçtan da aranması olduğu öğrenilen şüphelinin bir firmadan araç kiralaması ile bilgilerin emniyet birimlerine iletilmesi üzerine harekete geçti. Yalçın P.’yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Tüysüz’ün cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ: ELLERİMLE BOĞDUM

Olayla ilgili Yalçın P.’nin yanı sıra kardeşleri Osman, Furkan ve baba Hanifi ile babaanne Hanım P., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının eski kocası Yalçın P.’nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Yalçın P’nin, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini, dün de benzer konular sebebiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamadığını ve elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

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4 AY ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Öte yandan Remziye Tüysüz ile Yalçın P.’nin yaklaşık 4 ay önce boşandıkları, çocukların velayetinin baba Yalçın P.’de olduğu, Remziye Tüysüz’ün de dün akşamüstü iki çocuğunu görmek için İzmir’e geldiği öğrenildi. Olay esnasında da çocukların, Yılmaz P.’nin babaannesi Hanım P. ile birlikte olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

KORNEALARI BAĞIŞLANDI

Öte yandan boğularak öldürülüp, battaniyeye sarılı bulunan Remziye Tüysüz’ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Tüysüz’ün kornealarının bağışlandığı öğrenilirken, cenazesinin Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

(DHA-İHA)

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