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İzmir Ticaret Borsası, yeni üzüme isim verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 20:33 | Son Güncelleme

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yeni geliştirilecek çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden birisinin isim hakkının kendilerine verilmesi için Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile protokol imzaladıklarını belirterek, milli çeşit listesinde de yer alacak olan bu yeni çeşit ile tarihe bir not bırakacaklarını dile getirdi.

İzmir Ticaret Borsası, yeni üzüme isim verecek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yeni geliştirilecek çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden birisinin isim hakkının kendilerine verilmesi için Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile protokol imzaladıklarını belirterek, milli çeşit listesinde de yer alacak olan bu yeni çeşit ile tarihe bir not bırakacaklarını dile getirdi.
İTB Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı Güngör Şarman başkanlığında meclis salonunda düzenlendi. Mecliste yaptığı konuşmada Türk ekonomisinin kalıcı reformlara ihtiyaç duyduğunu dile getiren İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 23 Haziran’dan sonraki takvimde görünen uzun seçimsiz sürecin, ülke olarak yeniden bir ivme yakalamak adına herkes açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Ekonomik darboğazdan çıkmanın en etkin yolunun daha fazla ve nitelikli üretim yapmak olduğunu ifade eden Başkan Kestelli, hammaddeye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda büyük ölçüde dışa bağımlı olunduğunu öne sürdü. Tarımsal hammadde için etkin tedarik sistemi oluşturarak üreticilerin desteklenmesi gerektiğini anlatan Başkan Kestelli, "Ülkemizde yaklaşık 1.9 milyon adet traktör bulunuyor. Bu araçların yaş ortalaması 24 yıla ulaşmış durumda. 530 binden fazla traktör ise 35 yaş ve üzerinde. Öte yandan artan maliyetlerden kaynaklı olarak modern teknolojilere yatırım yapma konusunda da bir düşüş var. 2019 yılının ilk 4 aylık döneminde traktör üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.6 oranında azaldı. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde traktör trafik tescil işleminde yaşanan azalma oranı ise yüzde 66.4. Tarımda kurtuluş, teknolojinin etkin kullanımına bağlı. Bırakın temel teknolojileri artık gözümüzü ileri teknolojilere dikmeliyiz. Türkiye topraklarında verim ve kaliteyi artırmamız ve ezber bozacak inovatif süreçler yaratmamız şart" dedi.
Üzümün 94 yıldır borsa salonlarında aralıksız olarak işlem gören bir ürün olduğunu söyleyen Kestelli, çekirdeksiz kuru üzüm ile ilgili birçok proje yürüttüklerini belirterek şöyle dedi:
"Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile yeni geliştirilecek ve gelecek vadeden çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden birisinin isim hakkının Borsa’ya devredilmesi yönünde bir protokol imzaladık. Milli çeşit listesinde de yer alacak olan bu yeni çeşide borsamızı temsil eden bir isim verilecek. Borsamızın adı, üretimi ve ticaretinin sürdürülebilirliği için büyük emekler sarf ettiğimiz bu üründe de yaşayacak. Bu kıymetli çalışma ile borsa tarihimize anlamlı bir not bırakacağımıza inanıyorum."
KURU İNCİRDE SIKINTI
Bu yıl kış yağışlarının bol olmasının genel olarak tarımsal üretimi olumlu etkileyeceğine inandığını dile getiren Başkan Kestelli, üreticiler ve bölgedeki sektör temsilcileri ile görüştüklerini anlattı. Kestelli, "2018-2019 üretim sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm üretimi bir önceki yıla göre önemli miktarda gerilemişti. Don ve dolu zararlarının kısmi etkisinin olması ve doğuşların genel olarak iyi gerçekleşmesi sayesinde geçen yıldan daha iyi bir üzüm sezonu yaşayabileceğimizi bugün için söyleyebiliriz. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi üzüm çuvala girmeden iyi geçti diyemeyiz. Öte yandan, geçen yıl başladığımız kuru incir bölgesi ziyaretlerimiz ve üretici görüşmelerimiz bu yıl da devam ediyor. Maalesef 2018-2019 üretim yılı kuru incir üretimi için sıkıntılı geçti. Rekoltede pek bir problem bulunmamasına rağmen iş malı incirin azlığı ve kaliteli incirin eksikliği ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıktı" diye konuştu.
ZEYTİN SEZONUNDAN OLUMLU BEKLENTİ
Zeytin ve zeytinyağında ise zor bir yılın geride bırakıldığını dile getiren Kestelli, orta seviyede bir rekolte olmasına rağmen özellikle sinek zararından dolayı kalitenin kötü olduğu bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Sofralık olarak değerlendirilemeyen ürünlerin zeytinyağı üretiminde kullanıldığını anlatan Kestelli, "Hammadde kalitesinin iyi olmaması nitelikli sızma zeytinyağı üretiminin az olmasına sebebiyet verdi. Bu sezon şu anki durum itibariyle zeytinde ürün açısından iyi bir sezon beklentisi hakim. Pamukta ise tohumlar bereketli bir sezonun umudu ile toprakla buluştu. Ekimler hemen hemen tamamlandı diyebiliriz. Pamukta ekim alanlarının geçen yıla yakın olmakla birlikte biraz daha az olabileceğini öngörüyoruz" dedi.
Konuşmasında yeni sezonun genel olarak geçen yıldan daha iyi olduğunu söylemenin mümkün olduğunu belirten Kestelli, hasada kadar yağış ve sıcaklık şartlarının uygun devam etmesini diledi.

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İzmir Ticaret Borsası, yeni üzüme isim verecek

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