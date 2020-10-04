İzmir'de 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı

Yangın, saat 18.30 sıralarında Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı.

İddiaya göre, binanın zemininde bulunan restoranın çatıdaki bacasından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Kentin birçok noktasından görülen yoğun duman panik yarattı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Yangının çatıda olması nedeniyle itfaiye ekipleri, açtıkları merdiven ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

