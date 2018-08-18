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İzmir'de, kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'de düzenlenen operasyonlarda 2 bin 711 paket kaçak sigara ile yaklaşık 191 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İzmir'de, kaçak sigara operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen operasyonlarda 2 bin 711 paket kaçak sigara ile yaklaşık 191 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Gelirleri terör ve organize suç örgütlerine aktarıldığı belirtilen kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik olarak ülke genelinde gerçekleştirilen Duman-5 operasyonu kapsamında, İzmir'de de 34 işyerinde arama yapıldı. Toplamda 88 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 711 paket kaçak sigara, 46 bin 750 adet paketlenmemiş sigara, yaklaşık 191 kilo kıyılmış tütün, 16 bin boş makaron, 24 paket nargile tütünü, 1 elektronik sigara ve 47 elektronik sigara likiti ile 15 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Operasyonlarda 22 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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İzmir'de, kaçak sigara operasyonuİzmir'de, kaçak sigara operasyonuİzmir'de, kaçak sigara operasyonu

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