İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü. Trafik, havadan da drone ile denetlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Menemen ve Menderes başta olmak üzere birçok ilçede trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone da kullanılırken, trafik, havadan kontrol edildi. Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilenlere ise para cezası kesti. Sürücüler, aracı dikkatli kullanmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

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