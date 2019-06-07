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İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü.

İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü. Trafik, havadan da drone ile denetlendi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Menemen ve Menderes başta olmak üzere birçok ilçede trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone da kullanılırken, trafik, havadan kontrol edildi. Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilenlere ise para cezası kesti. Sürücüler, aracı dikkatli kullanmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

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İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimiİzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimiİzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimiİzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi

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