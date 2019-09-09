İzmir'de sahte içki operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 4 bin 600 şişe sahte viski ve 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, alınan istihbarat üzerine Bayraklı'da bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada fotokopiyle çoğaltılmış bandrollerin bulunduğu 4 bin 600 şişe sahte viski, 45 litre etil alkol, 2,5 litre sahte rakı ve votka, kumar amaçlı şans oyunu makinesi ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A. gözaltına alındı.

