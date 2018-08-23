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İzmir'de şarkıcı Aretha Franklin için lokma döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

İzmir'de şarkıcı Aretha Franklin için lokma döküldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, 16 Ağustos'ta ABD'nin Detroit kentindeki evinde 76 yaşında vefat eden ünlü şarkıcı Aretha Franklin için lokma döküldü.

İlçede görev yapan fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen ile öğretim görevlisi Ahmet Uhri tarafından Franklin için Atatürk Meydanı'nda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

Bilen ve Uhri, lokma ikram ettikleri kişilere Franklin'in hayatı ve şarkılarıyla ilgili bilgi verdi.

Uhri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Franklin'in ünlü bir sanatçı olmasının yanı sıra aktivist ve insan hakları savunucusu olduğunu belirterek, "O, insan hakları ve zenci hakları için çok çalışan, iz bırakan kişiydi. Bazı insanların önemini öldükten sonra anlıyoruz, bugün ölümünün yedinci günü ve biz onun anısına bu lokmayı paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Soul'un Kraliçesi" olarak bilinen Franklin, "Think (Düşün)", "I Say a Little Prayer (Küçük Bir Dua Ettim)" ve "Respect (Saygı)" gibi şarkılarıyla tanınmıştı.

Müziğe Detroit'teki kilisenin çocuk korosunda başlayan Franklin, dünya çapında 75 milyon albüm satarak birçok rekora imza atmıştı.

Franklin, 18 Grammy ödülünün de sahibiydi.

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