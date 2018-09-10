İzmir'de yolcu taşımacılığına kameralı güvenlik sistemi

İZMİR (AA) - İzmir'de yıl sonuna kadar 13 bin 625 taksi, minibüs ve servis aracına kameralı güvenlik sistemi takılacağı bildirildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının başta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele için yayınladığı genelge kapsamında İzmir merkezi ile ilçelerinde yolcu taşıyan toplam 13 bin 625 araca kameralı güvenlik paketi yıl sonuna kadar takılacak.

Bu amaçla sistemin hayata geçirilebilmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bünyesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının da yer aldığı komisyon kuruldu.

Bir yıl süren hazırlıklarını tamamlayan komisyon, diğer şehirlerde yaşanan olumsuzlukları da dikkate alarak daha üstün özelliklere sahip sistemin hayata geçirilmesini sağlayacak teknik şartnameyi hazırladı.

- Takside sadece görüntü kaydı

Bu şartnameye göre yetki belgesi almaya hak kazanacak firma ya da firmalarca 3 bin 500 taksi, bin 117 minibüs, 6 bin servis aracı ve güzergah izin belgesi ile ilçelere yolcu taşıyan 3 bin 8 araca kameralı güvenlik sistemi, bakanlıkça verilen sürenin sona ereceği 31 Aralık'a kadar yerleştirilecek.