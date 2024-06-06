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  4. İstanbul’da ‘öğretmen’ cinayeti! Taksiden indi, kurşun yağdırdı

İstanbul’da ‘öğretmen’ cinayeti! Taksiden indi, kurşun yağdırdı

06.06.2024 12:57
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Son günlerde öğretmenlere yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un Fatih ilçesinde otomobilinin içerisinde bulunan Abdulbaki Durmaz isimli öğretmene bir kişi kurşun yağmuruna tuttu. Çok sayıda merminin isabet ettiği Durmaz olay yerinde can verdi.

Fatih’te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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