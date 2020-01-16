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  4. İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 02:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşirelik yapan evli ve 1 çocuk annesi kadın koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak görev alan evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö. iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Kısa süre sonra fenalık geçiren Müjgan Ö. yere yığıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, Müjgan Ö.’yü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Müjgan Ö.’nün yaşamanı kaybettiği belirlendi.

CESEDİNİN YANINDA ŞIRINGA VE SIVI MADDE BULUNDU

Soruşturma kapsamında evde incelemelerde bulunan polis ekiplerince, Müjgan Ö.’nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Müjgan Ö.’nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olay yerinden alınan şırınga ile sıvı madde incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir ölüm Şırınga müjgan hemşire

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