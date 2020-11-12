İzmit Körfez’inde kaçak avlanan 220 kilo midye ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaçak olarak avlanan 220 kilo midyeye el koyan polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan kul gözlem alanında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgeye giden polis ekiplerince alanda arama başlattı. Botla gelen balık adamlarının denize dalarak destek verdiği aramalarda deniz içerisinde karaya çıkarılmaya hazırlanılan yaklaşık 220 kg ağırlığında 10 çuval midye ele geçirildi. Midyeleri kaçak olarak avladıkları belirlenen C.K., S.P. ve E.Y. isimli 3 şahsa ise idari para cezası kesilerek, av malzemelerine el konuldu.

