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  4. Eyüpsultan'da yangında can pazarı! Bölgeye çok sayısa itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Eyüpsultan'da yangında can pazarı! Bölgeye çok sayısa itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

13.06.2024 20:24
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Eyüpsultan'da 6 katlı bir binada yangın çıktı. Mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 4 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da yangında can pazarı! Bölgeye çok sayısa itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Eyüpsultan'da yangında can pazar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

20 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Yangının binanın elektrik saatlerinden çıktığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle bina dumanla doldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın dumanla dolması sonucu dairelerinde mahsur kalan 20 kişi ise itfaiye ekiplerince yangın söndürme merdiveniyle tahliye edildi.

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Binada yaşayan bir vatandaş, 2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.

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Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eyüpsultan İtfaiye
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