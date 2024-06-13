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Bodrum'da bayram başlamadan trafik başladı! Kilometrelerce araç uzun kuyruklar oluşturdu, trafik durma noktasına geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.06.2024 19:42
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Kurban Bayramı tatili başlamadan trafik başladı. Bayram öncesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde akın akın geldiler. Araçlarıyla ilçeye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu, trafik felç oldu. Yokuşbaşı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Yalıkavak istikametlerinde sıkışan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yarından itibaren trafiğin daha da yoğun olması bekleniyor. Öte yandan kilometrelerce aracın oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

Bodrum'da bayram başlamadan trafik başladı! Kilometrelerce araç uzun kuyruklar oluşturdu, trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı ve yaz tatilinin aynı zamana denk gelmesiyle yerli turistler Bodrum'a akın etti. Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU!

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri canla başla çalışmaya başladı. Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.

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İLÇENİN NÜFUSU 1 MİLYONU BULACAK!

Kurban Bayramı tatili boyunca ilçenin nüfusunun 1 milyonu bulacağı ön görülüyor. Birçok otelin doluluk oranları yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi. Bodrum Kaymakamlığı ilçede güven ve huzuru sağlamak için ilçeye takviye polis getirtti.

Bodrum Belediyesi saha ekiplerinin ise 24 saat esaslı çalışacağı öğrenildi. Uçak ve otobüs firmaları ise Bodrum'a ek sefer koydukları öğrenildi. İlçeye 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bodrum trafik
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