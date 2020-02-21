HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İznik'teki Orhan Gazi Hamamı çürümeye terk edildi

İznik'teki Orhan Gazi Hamamı çürümeye terk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bursa'da Osmanlı'nın ilk hamamının geldiği hal yürek sızlattı. İznik ilçesindeki Orhan Gazi Hamamı, madde bağımlıları ve alkol kullananların mekanı haline geldi. Orhan Gazi, çürümeye terk edilen tarihi hamamı 13. asırda şehre giriş hazırlığı yapan ordusu için yaptırmıştı.

1964 yılında Prof. Oktay Aslanapa tarafından Yenişehir Kapı mevkiindeki zeytinlikte bulunan hamam atıl vaziyette duruyor. Hamam, 13. asırda Orhan Gazi tarafından şehre giriş hazırlığı yapan ordusu için yaptırıldı. Kilise kalıntılarının üzerine inşa edildiği düşünülen hamam, surların dışında yer alıyor. Orhan Gazi İmaret Camii ve Külliye’sinin güneydoğusunda ortaya çıkartılan hamamın zeminindeki geniş blok mermer taşlar dikkat çekiyor. Tarihi hamamda ayrıca, su deposu, külhan ve cehennemlik denilen bölümler de bulunuyor.

İçerisinde ateş yakılıp, koltuk ve halı konmuş

Bütün bu güzelliklerine rağmen hamam restore edilmeyi bekliyor. Zeytinliklerin arasında tel örgülerle çevrilmesine rağmen kapısı açık olan hamam, madde bağımlıları ve alkol kullananların mekanı oldu.
İçerisinin belli bölümlerinde ateş yakılan, koltuk konan ve halılar serilen hamamın hali içler açısı durumda.
Ayrıca hamamın içi ve kazı yapılan bölümler mezbeleliğe dönüşmüş. Kimliği meçhûl kişi veya kişiler tarafından çöp atılan hamamın durumu görenlerin içini acıtıyor.
Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, "Burada sadece hamam değil cami gibi yapılar da var. Bu hamam 13. yüzyılda yapıldı. İznik’in uzun süre süren fethinde Orhan Gazi’nin ordusunun konaklaması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, askerlerin bakımı için bu hamam yaptırılmış. Tek kubbeli.

1964 YILINDA YAPILMIŞ

1964 YILINDA YAPILMIŞ
1964 yılında Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yaptırılan kazılar sonucunda mimarî planı ortaya çıkarılıyor. Şu anda harabe bir şekilde gün yüzüne çıkmayı, onarılmayı ve restore edilmeyi bekliyor. İçerisinde ateş yakılmış, kubbenin içerisinde halı serilmiş ve koltuklar atılmış durumda.

ARDİYE GİBİ KULLANMIŞLAR

ARDİYE GİBİ KULLANMIŞLAR
Burası bir ardiye gibi kullanılmış. Büyük ihtimalle evsiz olan insanların kalmış. Ateş yakılıp, içki içilen bir yer haline gelmiş. İznik gibi dünya çapında tanınan bir yer için bu manzara hiç hoş değil. En kısa zamanda buraya bir el atılıp, hak ettiği yere ulaşır" dedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa osmanlı Orhan Gazi Tarihi Hamam Hamam Orhan Gazi Hamamı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden buluştular

Aşk-ı Memnu'dan yıllar sonra yeniden buluştular

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüzünlendiren veda! Tarihi kent Hasankeyf'e son kez böyle baktılar

Hüzünlendiren veda! Tarihi kente son kez baktılar

Küre Dağları'nın yaban hayatı fotokapanlarla görüntüleniyor

Boz ayı fotokapanla böyle görüntülendi

Ağrı'da yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

İki haftadır kayıp olarak aranıyordu! Zihinsel engelli kadının cansız bedeni bulundu

İki haftadır kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Belek'te yeni ücretsiz halk plajları açılıyor

Belek'e gidecekler! Bu plajlar ücretsiz olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.