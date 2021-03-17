İzole olmayan kişi spor salonuna gitti, 45 kişiye virüs bulaştırdı

Kovid-19 vaka sayılarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Trabzon'da filyasyon ekipleri, hastaların temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, bir ilçede rahatsızlığına rağmen izole olmayıp spor salonuna giden ve testi pozitif çıkan bir hastanın temaslı olduğu kişileri tespit etmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sonucu 93 kişi izolasyona alındı. Bu kişilerden 45'inin testi pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon genelinde vaka sayılarının azalması noktasında tüm birimlerin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Usta, koronavirüs vakalarının sayısının düşürülmesi noktasında en önemli çalışmanın temaslı kişilerin bulunması olduğunu vurgulayarak bu noktada ekiplerin gece gündüz demeden özverili bir şekilde gayret gösterdiğini belirtti.

Filyasyon ekiplerinin testi pozitif çıkan bir kişiden yola çıkarak, tüm temaslılara ulaşmayı amaç edindiğini dile getiren Usta, "Burada vatandaşlarımıza da önemli görev düşüyor. Hem kendilerinin hem de toplumun sağlığı açısından bizlere doğru ve yeterli bilgi vermeleri gerekiyor." dedi.