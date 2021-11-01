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İzzet Yıldızhan oğullarına iş öğretiyor!

01.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan boyuna yetişen oğullarını yanından ayırmıyor. İzzet Yıldızhan işlerini öğretmek için oğullarını da iş toplantılarına dahil ediyor.

İzzet Yıldızhan oğullarına iş öğretiyor!

Sanatçı kimliğinin yanı sıra iş insanı kimliğiyle bilinen İzzet Yıldızhan, çocukları Mustafa ve Ali Yuşa ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Uzun süredir İzmir’de yaşayan Yıldızhan, “İşlerimle alakalı görüşmelerimden dolayı İstanbul’a geldim. Malum okullar tatil diye iki aslanım da benimle gelmek istedi. Okullarını aksatmadan mümkün olduğunca evlatlarımın da işlere hakim olmasını istiyorum” dedi.

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Yıldızhan, Morini’de gerçekleştirdiği toplantı sonrası, çocuklarıyla beraber alışveriş turuna çıkmayı da ihmal etmedi. (MagazinKuryesi)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir İzzet Yıldızhan
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