HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir yaralama ile suçlanıyor

Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir yaralama ile suçlanıyor

28.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından vurulmasıyla başlayan protestolarda, göstericilere ateş açtığı için gözaltına alınan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, üç kişiyi silahla vurmakla suçlanıyor.

Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir yaralama ile suçlanıyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından vurulmasıyla başlayan protestolarda, göstericilere ateş açtığı için gözaltına alınan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, üç kişiyi silahla vurmakla suçlanıyor.

İki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi de yaralamakla suçlanan Rittenhouse, gazetecilere konuşurken, binaları protestoculara karşı korumanın "görevi" olduğunu söylemişti.

Sosyal medya profillerinde silahlara meraklı bir Donald Trump destekçisi olduğu görünen Rittenhouse olayla ilgili altı suçla suçlanıyor.

Neler yaşandı?

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tüfekli bir erkeğin yere düşene kadar bir kalabalığın peşinden silahıyla koştuğu ve kalabalığa ateş açtığı görülüyor.

Bu olayda 36 yaşındaki Joseph Rosenbaum ve 26 yaşındaki Anthony Huber öldü. 26 yaşındaki Gaige Grosskreutz ise yaralandı.

Olaya ilişkin yapılan soruşturmanın ardından Kyle Rittenhouse, Çarşamba günü Illinois'da annesinin evinde tutuklandı.

Dün ise iki cinayet ve bir cinayete teşebbüsün yanı sıra, halkın güvenliğini tehlikeye atma ve tehlikeli silah bulundurmak suçlamalarıyla suçlandı.

Nasıl başladı?

Pazar günü Kenosha kentinde bir polis memuru, 29 yaşındaki Blake arabasına eğilmiş durumdayken sırtına yedi el ateş etmiş, Blake hastaneye kaldırılmıştı.

Avukatları, Blake'in tekrar yürümesinin mucize olacağını söylüyor.

Polis, Blake'in arabasında bir bıçak buldu, başka silaha rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Blake'in vurulmasından sonra eyalette protesto gösterileri başladı.

Kenosha

Minnesota'da George Floyd isimli siyah ABDli'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından da küresel çapta ırkçılık karşıtı eylemler başlamıştı.

Blake'in vurulmasının ardından başlayan eylemler, spor dünyasına da yayıldı. Bir dizi spor müsabakası ırksal eşitsizliğe dikkat çekmek için ertelendi.

Çarşamba gecesi Wisconsin başsavcısının Blake'e ateş açan polis memurunun Kenosha bölgesi polis departmanından Rusten Sheskey olarak açıklaması üzerine şehirde gösteriler az da olsa duruldu.

Kenosha Şerifi David Beth, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün gece çok sakindi. Umarım, yüzleşmemiz gereken şeyin üstesinden geldik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından şehre gönderilen hem yerel hem de federal kolluk kuvvetlerinin protestoculara yönelik sert müdahalesi nedeniyle yaygın bir öfke hakim.

Perşembe günü, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), beyazların üstünlüğünü savunmak ve öldürülen insanları şeytanlaştırmakla suçladığı Kenosha'nın polis şefi ve şerifinin derhal istifasını talep etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandıSkandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise... Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
En Çok Okunan Haberler
Şeyma sevgilisini terk etti!
Şeyma sevgilisini terk etti!
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Kartal'da feci kaza: Kafası ortadan ikiye ayrılmıştı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İzmir'de kan donduran olay!
İzmir'de kan donduran olay!
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Ukrayna’da artan vaka sayısı, sınırları yabancılara yeniden kapattırdı
Artan vaka sayısı nedeniyle sınırlar yeniden kapatıldı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
Çin’in Uygur Müslümanları için yaptığı 260 tane kamp ortaya çıktı
Uygur Müslümanları için 260 tane kamp yapmışlar!
Boris Johnson koronayı yendi, 10 kilo verdi!
Başbakan koronayı yendi, 10 kilo verdi!
Korona milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ'den çok önemli akıl sağlığı açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.