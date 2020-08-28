Jacob Blake protestoları: ABD'de eylemcilere ateş açan 17 yaşındaki genç iki cinayet ve bir yaralama ile suçlanıyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Jacob Blake isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından vurulmasıyla başlayan protestolarda, göstericilere ateş açtığı için gözaltına alınan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, üç kişiyi silahla vurmakla suçlanıyor.

İki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi de yaralamakla suçlanan Rittenhouse, gazetecilere konuşurken, binaları protestoculara karşı korumanın "görevi" olduğunu söylemişti.

Sosyal medya profillerinde silahlara meraklı bir Donald Trump destekçisi olduğu görünen Rittenhouse olayla ilgili altı suçla suçlanıyor.

Neler yaşandı?

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tüfekli bir erkeğin yere düşene kadar bir kalabalığın peşinden silahıyla koştuğu ve kalabalığa ateş açtığı görülüyor.

Bu olayda 36 yaşındaki Joseph Rosenbaum ve 26 yaşındaki Anthony Huber öldü. 26 yaşındaki Gaige Grosskreutz ise yaralandı.

Olaya ilişkin yapılan soruşturmanın ardından Kyle Rittenhouse, Çarşamba günü Illinois'da annesinin evinde tutuklandı.

Dün ise iki cinayet ve bir cinayete teşebbüsün yanı sıra, halkın güvenliğini tehlikeye atma ve tehlikeli silah bulundurmak suçlamalarıyla suçlandı.