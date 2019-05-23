Jakuzili suda doğum müjdesi! Suda doğum nedir, suda doğumun avantajları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'nın 2 yıl önce normal doğumu teşvik amacıyla Türkiye'de uygulamaya başlattığı normal doğuma alternatif olarak sunulan suda doğum hizmeti Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne müracaat eden anne adaylarına sunulacak. Hastanin uzman hekim kadrosu ve kaliteli hizmetle birlikte sunulacak jakuzili ve suda doğum imkanı bulacak anneler, 5 yıldızlı otel konforunda çocuk dünyaya getirme şansı yakalıyor.

SUDA DOĞUM NEDİR?

Suda doğum, özellikle ağırlık hissinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte anne adayına hareket kabiliyeti sağlayarak, doğum sancılarının kontrolü açışından konfor sağlayıp ve doğum eyleminin daha çabuk gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Anne adaylarının konforunu artırdığı için tercih edilen yöntem, sıcak su ile dolu doğum havuzunda yapılan doğum alternatiflerinden biri olarak dikkat çekiyor. 37 derecelik sıcak su ile doldurulan havuzda doğum yapacak olan anne adayı bu havuza oturtularak kaslarının gevşeyerek rahatlaması imkanı sunuluyor.

SUDA DOĞUM NASIL GERÇEKLEŞİR?

Doğum zamanı yaklaşmış olan anne adayı doğum havuzuna sokulur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey suyun ısısı ve bu ısının takibidir. Uzman ebe veya doktorun yardımıyla gerçekleştirilen doğumda bebek doğduktan sonra anneye teslim edilir.