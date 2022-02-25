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Jaluzi ve zebra perdelerin temizliği gözünüzü korkutmasın! Bu tüyolar sayesinde işiniz kolaylaşacak…

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jaluzi ve zebra perdeler, görünüm itibariyle bulunduğu ortama şıklık katan tekstil ürünleri. İster sade ister farklı renk ve desenlerde olsun sayısız çeşidi olan bu perdeler, ev ve ofislere yeni bir soluk getirdi diyebiliriz. Ancak konu temizliklerine gelince kafalar bir hayli karışıyor. Jaluzi ve zebra perde temizliğinizi kolaylaştıracak ve pratik hale getirecek ipuçları ile karşınızdayız. İşte detaylar!

Jaluzi ve zebra perdelerin temizliği gözünüzü korkutmasın! Bu tüyolar sayesinde işiniz kolaylaşacak…

Jaluzi ve zebra perdelerin kullanımı oldukça pratik. Ancak temizliği için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Jaluzi perdelere nazik davranmayınca kanatları kırılır, zebra perdeleri yanlış yöntemlerle temizleyince lekeler kalır derken bu perdelerin temizliği konusunda bazı tüyolara ihtiyacınız olduğu kesin! İşte jaluzi ve zebra perdelerin temizliği hakkında bilmeniz gerekenler...

JALUZİ PERDELER NASIL TEMİZLENİR?

İş yerlerinin camlarında sıklıkla gördüğünüz jaluzi perdelerin temizliği sanılanın aksine oldukça kolay. Ancak temizlik esnasında yapmanız gereken en önemli şey, sabırlı olmak! Hazırsanız başlayalım.

  • İlk adım, perdenin kanatlarının üzerinde biriken tozları almak olacak. Bu aşamada elektrik süpürgesinden yardım alabilirsiniz. Ancak süpürgenizin çekim gücünü minimuma düşürmeyi ve perdeye olabildiğince nazik davranmayı unutmamalısınız!

  • Tozlardan kurtulduktan sonra nemli bir bez yardımıyla temizliğe başlayabilirsiniz. Dikkatsizlik sonucu jaluzi şeritlerinin kırılmasından endişe ediyorsanız nemli bezi bir çubuk ya da maşaya sarıp kullanabilirsiniz. Bu sayede daha kontrollü bir şekilde silme işlemini yapabilirsiniz.

  • Derinlemesine bir temizlik için ise perdenizi uygun bir yüzeye yerleştirip sabunlu su yardımıyla yıkayabilirsiniz. Elbette yıkamadan sonra perdeyi kurulamayı unutmayınız!

ZEBRA PERDELER NASIL TEMİZLENİR?

Zebra perdeler kumaşlarının kalitesinden dolayı çok kolay kirlenmeyen bir yapıya sahip. Ancak tabii ki zaman içinde kirleneceği ve ilk günkü görünümü yitireceği de bir gerçek!

  • Temizlik işlemini kolaylaştırmak adına yapmanız gereken ilk işlem, perdeyi çıkartmak ve geniş bir yüzeye açmak olmalı.

  • Perdenizi düzgün bir şekilde açtıktan sonra perdenizin üzerindeki tozları kuru bir bez yardımıyla ya da çekim gücü minimuma düşürülmüş bir elektrik süpürgesiyle almalısınız. Eğer bu aşamada nemli bir bez kullanırsanız tozların yapışıp lekeye dönüşeceğini unutmamalısınız.

  • Sonraki aşamada ise perdeyi sabunlu suyla ıslatılmış bir bez yardımıyla silmelisiniz. Kimyasal içeren temizleyicilerden uzak durmalısınız ve perdenin kumaşına zarar verecek uygulamalardan kaçınmalısınız.

  • Son olarak perdeyi önce duru suyla ıslatılmış bezle silmelisiniz ve ardından kuru bir bezle kurulayarak temizlik işlemini tamamlayabilirsiniz. Kolay gelsin!


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