Jaluziler için en doğru temizlik yöntemleri! Türüne göre değişiyor...

Jaluzi perdeler sadece şık görüntüsüyle değil, hem tül hem de güneşlik görevini bir arada görmesiyle de tercih edilir. Ancak jaluzilerin avantajları dışında bazı olumsuz yanları da mevcut... Olumsuz yanlarından biri ise tabii ki de jaluzilerin temizliğidir. Detay gerektiren bu iş bazen çok zorlayıcı bir hale gelmeye başlar. Jaluzi temizliği toz alma, silme ve kurulama olmak üzere 3 işlemden oluşur. Bu işlemleri evinizde kullandığınız jaluzinin modeline göre gerçekleştirmelisiniz. İşte farklı çeşitlerdeki jaluzilerin temizliğindeki püf noktalar...

METAL JALUZİ PERDE TEMİZLİĞİ

Metal jaluzi perdelerin bantları, diğer türlerine göre çok daha çabuk deforme olduğu ve kırıldığı için yıkama işlemi yapmamanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle bu perdeleri temizlerken dikkatli ve nazik davranmanız gerekir. Çünkü baskı yaptığınızda kırılmalar ile karşılaşabilirsiniz. İlk önce fırça ya da süpürge ile jaluzinin tozlarını alın. Eğer perdenizin boyutları çok büyükse ve temizlik işlemini zorlaştırıyorsa, allık fırçası ya da tıraş fırçasından yardım almanız işinizi kolaylaştırır. Ardından nemli bir bezle bastırmadan silin.