Jaluziler için en doğru temizlik yöntemleri! Türüne göre değişiyor...

Jaluzi perdeler sadece şık görüntüsüyle değil, hem tül hem de güneşlik görevini bir arada görmesiyle de tercih edilir. Ancak jaluzilerin avantajları dışında bazı olumsuz yanları da mevcut... Olumsuz yanlarından biri ise tabii ki de jaluzilerin temizliğidir. Detay gerektiren bu iş bazen çok zorlayıcı bir hale gelmeye başlar. Jaluzi temizliği toz alma, silme ve kurulama olmak üzere 3 işlemden oluşur. Bu işlemleri evinizde kullandığınız jaluzinin modeline göre gerçekleştirmelisiniz. İşte farklı çeşitlerdeki jaluzilerin temizliğindeki püf noktalar...
METAL JALUZİ PERDE TEMİZLİĞİ
Metal jaluzi perdelerin bantları, diğer türlerine göre çok daha çabuk deforme olduğu ve kırıldığı için yıkama işlemi yapmamanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle bu perdeleri temizlerken dikkatli ve nazik davranmanız gerekir. Çünkü baskı yaptığınızda kırılmalar ile karşılaşabilirsiniz. İlk önce fırça ya da süpürge ile jaluzinin tozlarını alın. Eğer perdenizin boyutları çok büyükse ve temizlik işlemini zorlaştırıyorsa, allık fırçası ya da tıraş fırçasından yardım almanız işinizi kolaylaştırır. Ardından nemli bir bezle bastırmadan silin.
KUMAŞ JALUZİ PERDE TEMİZLİĞİ
Metal jaluzilerde olduğu gibi kumaş jaluzilerin de temizliği çabuk yıpranan ve rengini kaybeden yapısı nedeniyle oldukça zorlayıcıdır. Bu perdelerin temizliğinde ilk önce jaluziyi kapalı duruma getirmelisiniz. Ardından elektrik süpürgesiyle üzerindeki tozları çekerek işe başlayın. Bu noktada elektrik süpürgesinin ucunun temiz olması büyük önem taşır. Çünkü ucu pis olursa süpürgeniz perdeye yapışabilir ve jaluzinize zarar verebilirsiniz. Tozların tamamen temizlendiğinden emin olduktan sonra mikrofiber bezle silme aşamasına geçebilirsiniz. Jaluzinizde leke oluşmaması için bezin çok sulu kalmamasına da özen göstermelisiniz. Ayrıca kumaş renginin korunması için deterjan ürünlerini de kullanmamalısınız. Temizledikten sonra jaluziyi tekrar kapalı konuma getirin ve kuruması için bırakın.
AHŞAP JALUZİ PERDE TEMİZLİĞİ
Ahşap jaluziler en kolay temizlenebilen jaluzilerden biri olsa da tozları çok fazla gösterir. Tozları fazla belli ettiği için sürekli temizlenme ihtiyacı duyulur. Bu jaluzileri temizlemek için türlü fırçalardan yardım alabilirsiniz. Elektrikli süpürgenizin uygun olan uç parçasıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ahşap tozunu almak için özel üretilen fırçalar da büyük bir kurtarıcı görevi görür. Uygun olarak seçtiğiniz fırça ile tozunu aldıktan sonra bantları aynı yöne doğru çevirerek nemli bir bezle silebilirsiniz. Silme işlemi bittikten sonra kurulama aşamasını unutmamalısınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum