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Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 00:39 | Son Güncelleme

BURSA Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.

Berktuğ ÖNCÜ- İsmail Hakkı SEYMEN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda meydana geldi. Jandarma Astsubat Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'ya, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, geç saatlerde ziyaretine geldi. Misafir ziyaretçi olarak nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir K., okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Aydemir K., arasında tartışma çıktı.
10 EL ATEŞ ETTİ
Tartışmanın ardından Aydemir K., belindeki beylik tabancasını çıkartarak Sosin Küçükgüven'e kurşun yağdırdı. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K., okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir K.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Aydemir K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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