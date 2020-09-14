HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma uzman onbaşı kazada hayatını kaybetti

Jandarma uzman onbaşı kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma uzman onbaşı, özel aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhan Gencebay İlkokulu önünde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Jandarma uzman onbaşı kazada hayatını kaybetti

Samsun’da jandarma uzman onbaşı, özel aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhan Gencebay İlkokulu önünde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Onbaşı Taner Özkan’ın (23) kullandığı 55 ABL 37 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Kasım Yılmaz yönetimindeki 57 HC 620 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Taner Özkan, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzman Onbaşı Özkan yapılan müdahalelere rağmen saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Taner Özkan’ın Suriye’de sınır ötesi operasyonunda görev yaparken memleketi Samsun’a izne geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Her satırı ibretlik: Ağlayan hastalarımız varHer satırı ibretlik: Ağlayan hastalarımız var
KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
Diğer Haberler
Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy
Burada isteselerde sosyal mesafeyi aşmaları zor çünkü...
Dünya’nın en derin 4’üncü mağarası Ilgarini’de insan kemikleri bulundu
Burası dünyada 4'üncü... İnsan kemikleri bulundu
Fahrettin Altun: Gereken cevap en sert şekilde verilecektir
'Gereken cevap en sert şekilde verilecektir'
Yargıtay’dan ilginç hakaret kararı! 'Artistlik yapma' dedi...
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu söylemek 'hakaret' suçu sayılacak
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı! Hızla gelip çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.