Jandarmada bayram mesaisi

HABER- KAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde otellerde boş yer kalmazken, Side sahillerinde devriye sayısı arttırılan jandarma timleri 24 saat boyunca mesai yapıyor. Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin yatak kapasitesinin yüzde 12'sine sahip olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde bütün oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli 200'e yakın 5 yıldızlı otel, motel, pansiyon ve tatil köylerinde boş yerin olmadığı Manavgat'ın Side, Kızılağaç, SorgunTitreyengöl, Ilıca, Evrenseki, Çolaklı ve Gündoğdu bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin tatillerinin huzur ve güven içinde geçirmeleri için jandarma ekipleri gece ve gündüz aralıksız şekilde çalışıyor. ATLI TİMLER DE GÖREV BAŞINDA İlçenin 224 bin olan nüfusuna ek olarak, 250 bin yatak kapasitesinin de tam doluluğa ulaşması nedeniyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından minibüs ve motorize ekiplerin yanı sıra Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA), ginger ve yaya devriyeleriyle araçların giremediği Side Antik Kenti ve Sorgun ormanı gibi bölgelerde Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle gönderilen atlı timler de görev yapıyor. SİDE SAHİLLERİNDE DEVRİYE ARTTIRILDI Bayram süresince hem adım atacak yerin olmadığı Side sahilleri hem de tapınaklar bölgesi jandarma ekipleri tarafından dakika dakika izleniyor. Yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güvenliğini sağlamak ve tatillerinin en iyi şekilde geçmesi amacıyla devriyelerin sürekli hale getirildiği Manavgat'ta, jandarma Kurban Bayramı'nda Side Antik Kenti'nde tatilcilere şeker ve kolonya ikram etti. Kurban Bayramı tatili süresince jandarmanın çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtildi. KURBAN SATIŞ YERLERİ DENETLENDİ Diğer taraftan, kendi sorumluluk sahasında yer alan kurban pazarlarında denetim yapan jandarma ekipleri, bayramın birinci günü kurbanlık satışa sunulan hayvanların küpe kontrollerini de gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, hem satıcılara hem de esnafa özellikle sahte paraya karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu. 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI Jandarma tarafından bayramın ilk 2 gününde yapılan çalışmalarda umuma açık yerler kontrol edildi, şüpheli şahıs ve araçlar sorgulanarak arandı. Bayramın huzurlu geçmesi için icra edilen operasyonlarda 36 aranan şahıs yakalandı, 15 gram kristal ile 24 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

