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Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Balıkesir il genelinde Jandarma ekipleri okul çevreleri ile okul servislerini denetledi.

Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

Balıkesir il genelinde Jandarma ekipleri okul çevreleri ile okul servislerini denetledi. 3 aşamalı olarak yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde okul servis araçlarına yönelik özel denetim, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerlerde şüpheli şahıslara yönelik uygulama, yaptı. 3 aşamalı yapılan uygulamaya 153 ekip ve 510 personel katıldı. Uygulama esnasında 815 umuma açık yer, 147 park ve bahçe, 60 metruk bina, 119 okul, kurs binası ve çevresinde yapılan uygulama neticesinde; 3 umuma açık yer hakkında işlem yapılmış ve 26 bin 20 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler 2 bin 48 normal aracı kontrol ederek, 103 araç hakkında işlem yaparken, 25 aracı trafikten men ederek, 24 bin 972 TL idari para cezası uyguladı. Jandarma ayrıca 247 okul servisi aracını kontrol ederken, 21 okul servis aracına işlem yaparak, 8 okul servis aracını trafikten men ederek toplam 10 bin 21 TL. idari para cezası uyguladı.
Jandarma ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamalar sırasında; 9 bin 354 kişi sorgulanmış 2’si kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 44 kişi yakalandı. Üst ve araç aramalarında da 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 41 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Arama ve yakalama kaydı bulunan 8 araç yakalanmış ve(8 araç trafikten men edilerek yediemin otoparklarına teslim edildi.

Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

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