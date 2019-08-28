SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te görev yapan dedektör köpekler, terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla yürütülen operasyonlarla kaçakçılık, yol ve diğer uygulamalarda jandarmanın en büyük yardımcısı oluyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri bünyesinde "mayın arama", "uyuşturucu", "asayiş, "iz takip", "bomba" ve "erzak tespit" gibi farklı alanlarda kullanılan 18 dedektör köpek, teröristlere ve diğer suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçlerinin yanında yer alıyor.

Dedektör köpekler, Nevşehir'deki Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında 3 ile 5 ay arasında değişen eğitimin ardından kullanıcılarıyla görevlendirildikleri kentin ihtiyaç duyulan her köşesinde görev yapıyor.

Mayın arama köpeği "Barut", uyuşturucu köpeği "Çıtır", asayiş köpeği "Masum", iz takip köpeği "Durgun", bomba köpeği "Zori" ve erzak tespit köpeği "Çaki"nin de aralarında bulunduğu "hassas burunlar", Pervari kırsalındaki Herekol Dağı ve Eruh kırsalındaki Ciraf Dağı başta olmak üzere terör örgütüne karşı başarılı operasyonlar yürüten Mehmetçik'in yardımcısı oluyor.