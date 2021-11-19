Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Jane Campion süper kahraman filmlerini eleştirdi! “Bunu asla yapmayacağım”

Jane Campion süper kahraman filmlerini eleştirdi! “Bunu asla yapmayacağım”

19.11.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü senarist ve yönetmen Jane Campion süper kahraman filmlerini eleştiren isimler arasına eklendi. Bu yılın en iyi filmleri arasında gösterilen ve ödül sezonunun iddiaları yapımları arasında kabul edilen “The Power of The Dog” filminin gösteriminden sonra eleştirilerini sıralayan Jane Campion sert sözler sarf etti.

Jane Campion süper kahraman filmlerini eleştirdi! “Bunu asla yapmayacağım”

The Piyano ve Bright Star filmleriyle sinema dünyasında ses getiren Jane Campion, süper kahraman filmleri hakkında konuştu. Süper kahraman filmlerindne nefret ettiğini söyleyen usta yönetmen, “Asla bir süper kahraman filmi yapmayacağımı söylemenin güvenli olduğunu düşünüyorum. Çok gürültülü ve gülünç filmler. Bazen iyi bir kıkırdama olur ama pelerinlerin ne olduğunu bilmiyorum, taytlı yetişkin bir adamın sadece pandomimden gelmesi gerektiğini hissediyorum.” dedi.

Süper kahraman filmlerine gönderme yaptı! “Bu filmler sıkıcı”Süper kahraman filmlerine gönderme yaptı! “Bu filmler sıkıcı”

THE POWER OF THE DOG FİLMİNİN KONUSU

Thomas Savage'ın 1967 yılında yayımlanan The Power of the Dog romanından uyarlanan film, birlikte bir çiftlik işleten iki kardeşten George'un, genç bir oğlu olan dul Rose ile evlenmesi sonrası Phil'in kardeşinin yeni ailesine hayatı zindan etmeye çalışmasını konu ediniyor.

Yeni James Bond tartışmasında son perde! James Bond rolüne talip olduYeni James Bond tartışmasında son perde! James Bond rolüne talip oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Fragmana aldatma sahnesi damga vurduFragmana aldatma sahnesi damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Kurbanlarından kek ve sabun yaptı! Komşularına dağıttı

Dudak dolgusuna bağımlı oldu! Değişimiyle şaşırttı

Dudak dolgusuna bağımlı oldu! Değişimiyle şaşırttı

Mesleği şaşırttı! Kuyruğu servet değerinde

Mesleği şaşırttı! Kuyruğu servet değerinde

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.