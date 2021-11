Jane Campion süper kahraman filmlerini eleştirdi! “Bunu asla yapmayacağım”

The Piyano ve Bright Star filmleriyle sinema dünyasında ses getiren Jane Campion, süper kahraman filmleri hakkında konuştu. Süper kahraman filmlerindne nefret ettiğini söyleyen usta yönetmen, “Asla bir süper kahraman filmi yapmayacağımı söylemenin güvenli olduğunu düşünüyorum. Çok gürültülü ve gülünç filmler. Bazen iyi bir kıkırdama olur ama pelerinlerin ne olduğunu bilmiyorum, taytlı yetişkin bir adamın sadece pandomimden gelmesi gerektiğini hissediyorum.” dedi.

THE POWER OF THE DOG FİLMİNİN KONUSU

Thomas Savage'ın 1967 yılında yayımlanan The Power of the Dog romanından uyarlanan film, birlikte bir çiftlik işleten iki kardeşten George'un, genç bir oğlu olan dul Rose ile evlenmesi sonrası Phil'in kardeşinin yeni ailesine hayatı zindan etmeye çalışmasını konu ediniyor.