Yeni James Bond tartışmasında son perde! James Bond rolüne talip oldu

Dünya sinema tarihinin kült yapımlarından biri olarak kabul edilen James Bond bilmecesi devam ediyor. 25. Bond filmi ve Craig'in casus olarak son macerası Ölmek İçin Zaman Yok'un (No Time To Die) seyirciyle buluşması sonrası, onun yerini alma olasılığı yüksek gösterilen oyuncuların listesi artıyor. Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edilen The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Dwayne Johnson, yeni Bond'u canlandırmaya talip olduğunu açıkladı.

JAMES BOND OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Amerika Birleşik Devletleri’nin sevilen oyuncusu ve eski güreşçi Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli serisinde canlandırdığı Luke Hobbs karakteriyle hafızalara kazındı. Johnson, son 15 yıl boyunca kurgu ajan James Bond'a hayat veren Daniel Craig'in izinden gitmek istediğini söyledi. Johnson, büyükbabasının da beşinci Bond filminde kötü adam olarak rol aldığını açıkladı. Johnson’un talebinin sonrasında James Bond karakterine daha önce Amerikalı bir oyuncunun hayat vermediği detayı izleyicilerin dikkatini çekti.