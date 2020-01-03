Januhairy (Kıllı Ocak) kampanyasına binlerce kadın katılıyor

İngiltere'de 2018 yılında Laura adındaki bir üniversite öğrencisi ‘Januhairy’ (KıllıOcak) kampanyası başlatarak kısa zaman içinde dünyanın birçok noktasından destekçi edinmiş, kadınların vücutlarının kılsız olması gerektiğine karşı koymayı ve vücutlarını oldukları gibi benimsemeleri gerektiğini vurgulamıştı.

Tüm dünyada ses getiren kampanya hakkında konuşan Laura, şöyle konuşuyor: Kadınlara dayatılan tıraş normlarına meydan okumak için 2018 yılında böyle bir sürece adım attım. Bu kadar ses getireceğini düşünmüyordum. Umarım bu kampanya her yıl daha da büyür. Birbirimizi tam olarak kabul edebilmemiz için kat edeceğimiz daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Bu kampanya, vücut kıllarının normal olduğunu anlamak istemeyenleri hedef alan bir kampanya değil.

Toplum, kadınların vücutlarında çıkan doğal kılları kesmemesini ve büyümelerine izin vermesini itici ve iğrenç olarak görüyor. Vücut kıllarımızı almaya o denli alışmışız ki kendi gerçek benliğimize yabancı düşmüşüz.'

Bu yıl kampanya sayesinde toplanan paralar iklim değişikliği ile mücadele eden, doğal yaşam alanlarını koruyan Tree Sisters adlı yardım kuruluşuna gidecek.

januhairy instagram hesabını 18 binin üzerinde kişi takip ediyor.



