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Japon jet motoru üreticisinden usulsüz denetim itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

Jet motoru üreticisi IHI, yaptığı iç soruşturmada, 2017 Ocak ile 2019 Ocak arasındaki 2 yılda toplam 7 bin 138 parça için yapılan kalite kontrol testlerinin usulsüz olduğunu tespit etti

Japonya'da jet motoru üreticisi IHI, motor parçalarının üretim testlerini büyük bölümünü usulsüz olarak yaptığını itiraf etti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, yürütülen iç soruşturma sonucu, Ocak 2017 ile Ocak 2019 arasındaki 2 yılda toplam 7 bin 138 parça için yapılan kalite kontrol testlerinin usulsüz olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Fukuşima idari birimine bağlı Soma ve Hiroşima idari birimine bağlı Kure ve Tokyo yakınlarındaki Mizuho'da fabrikalarda yürütülen soruşturmada, testlerin ya kalifiye olmayan çalışanlar tarafından yapıldığı ya da kayıtlarda adı olmayan şirket müfettişlerince yapıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Uçak üreticilerinin usulsüz testlerden geçen parçalarla ilgili IHI'ya henüz herhangi sorun bildirmediği kaydedildi.

Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden şirket daha önce de aynı dönemde 6 bin 340 parçayla ilgili kalite denetimlerinin usulsüz yapıldığı konusunda kuşkuların olduğunu dile getirmişti.

Japonya Sanayi Bakanlığı şirketi kalite denetimlerini kanuni usullere uygun olarak yapması konusunda şirketi uyarmıştı.

Japonya'da son dönemde büyük sanayi şirketlerindeki denetim skandalları eleştirilere konu oluyor. Daha önce çelik üreticisi Kobe, otomotiv devi Nissan ve uçak donanımları üreticisi Jamco'nun ürünlerinin kalite denetimlerinde usulsüzlük yaptıkları ortaya çıkmıştı.

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IHI Japonya jet motoru usulsüz denetim

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