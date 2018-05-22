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Japon kadınlarının yaş gizemini çözemedik! Sizce kaç yaşında?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Japon kadınlarının gerçek yaşlarını göstermeme gibi bir gizemi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Tıpkı Japon model Risa Hirako gibi. Kendisi söylemese 25 yaşında diyebileceğimiz Japon model instagram hesabında 47 yaşında olduğunu söyleyince tartışma konusu oldu.

Siz onu 20'li yaşlarında sanabilirsiniz ama yaşı 50 ye yakın

Japon model Risa Hirako sosyal medyada sansasyon haline geldi

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Instagramı oldukça aktif kullanan ve 200 binden fazla takipçisi olan Risa, neredeyse 50 yaşında oluşuyla insanlara kendini inandırmakta zorluk çekiyor.
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Model, genç görünmek için özel bir şey yapmadığını sadece sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğini ve olabildiğince az makyajı tercih ettiğini söylüyor.
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Ancak buna takipçileri pek de inanmış değil.
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Dünyanın dört bir yanındaki hayranı için her gün yeni bir fotoğraf paylaşan Japon model hakkında siz ne düşünüyorsnuz? İşte fotoğrafları...
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Risa Hirako Japon model

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