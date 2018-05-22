Japon kadınlarının yaş gizemini çözemedik! Sizce kaç yaşında?

Siz onu 20'li yaşlarında sanabilirsiniz ama yaşı 50 ye yakın

Japon model Risa Hirako sosyal medyada sansasyon haline geldi

1 / 16 Instagramı oldukça aktif kullanan ve 200 binden fazla takipçisi olan Risa, neredeyse 50 yaşında oluşuyla insanlara kendini inandırmakta zorluk çekiyor.

2 / 16 Model, genç görünmek için özel bir şey yapmadığını sadece sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğini ve olabildiğince az makyajı tercih ettiğini söylüyor.

3 / 16 Ancak buna takipçileri pek de inanmış değil.

4 / 16 Dünyanın dört bir yanındaki hayranı için her gün yeni bir fotoğraf paylaşan Japon model hakkında siz ne düşünüyorsnuz? İşte fotoğrafları...

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