Japon kadınlarının yaş gizemini çözemedik! Sizce kaç yaşında?

Siz onu 20'li yaşlarında sanabilirsiniz ama yaşı 50 ye yakın
Japon model Risa Hirako sosyal medyada sansasyon haline geldi
1 / 16
Instagramı oldukça aktif kullanan ve 200 binden fazla takipçisi olan Risa, neredeyse 50 yaşında oluşuyla insanlara kendini inandırmakta zorluk çekiyor.
2 / 16
Model, genç görünmek için özel bir şey yapmadığını sadece sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğini ve olabildiğince az makyajı tercih ettiğini söylüyor.
3 / 16
Ancak buna takipçileri pek de inanmış değil.
4 / 16
Dünyanın dört bir yanındaki hayranı için her gün yeni bir fotoğraf paylaşan Japon model hakkında siz ne düşünüyorsnuz? İşte fotoğrafları...
Okuyucu Yorumları 0 yorum