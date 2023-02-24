Japonya’da sahile vuran gizemli top kaldırıldı! Japonya’yı karıştırdı... “Ne olduğunu hemen bildim”

Japonya’da bir sahilde fark edilen ‘gizemli top’ ülkenin gündemine yerleşti. "Godzilla yumurtası", “şamandıra" ve "uzaydan gelen” gibi tanımlarla açıklanmayan çalışılan nesnenin fark edilmesinden sonra sahil kapatıldı ve bomba imha uzmaları tarafından cisim incelendi. Bir vinç yardımıyla sahilden kaldırılan top için Hamamtsu kentindeki yetkililer kürenin bir süre saklanacağını ve ardından imha edileceğini belirtti. BBC’de yer alan habere göre, Japonya’da kürenin gerçekte ne olduğunu açıklanmamış olması tartışma yarattı.

“RAHATLAMIŞ DURUMDAYIM”

Japonya medyasına konuşan yerel bir yetkili, “Hamamatsu şehrindeki herkesin endişelendiğini düşünüyorum, ancak artık orada olmadığı için rahatlamış durumdayım” dedi.

İskoç Deniz Bilimleri Derneği'nden bir oşinograf olan Profesör Mark Inall, bunun ne olduğunu “hemen” bildiğini söyledi. BBC'ye konuşan Inall, “Bu çok tanıdık, aletleri okyanusta yüzer durumda tutmak için bunları kullanıyoruz" dedi. Profesör Inall, şamandıraların, şiddetli fırtınalarda ya da büyük bir balıkçı teknesi etkisiyle zincirlerinden kurtulabileceğini söyledi.