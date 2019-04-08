Japonya'daki kutu kutu evler!

Japonya’nın başkenti Tokyo dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında listenin başlarında yer alıyor. Birde bunun üzerine kalabalık nüfus eklenince alıp başını giden konut fiyatlarıyla başa çıkmak neredeyse imkânsız. Durum böyle olunca Japonlar çareyi yaşadıkları alanları küçültmekte bulmuş. Neredeyse evinizin kileri kadar olan mekanlar Japonlar için birer yaşam alanı halini almış.

Ünlü sanatçı Won Kim’de iki yıl önceki Tokyo gezisinde karşısına çıkan kutu odalı otelin etkisinden kurtulamamış, yaklaşık 3 metrekarelik alanlara sığdırılmış hayatları fotoğraflamak için tekrar Tokyo’nun yolunu tutmuş. Onu tekrar yollara düşüren, ara sokaklardaki binaların birinin içine gizlenmiş bu otelde bir ayı geçkin süre misafir olmuş. Böylelikle otel sakinleri ve yaşantılarını yakından gözlemleme fırsatı bulmuş.

Tekrar otele dönecek olursak bir ofis binasının tek katına sığdırılmış, kontrplakla ayrılmış, iki kişinin rahatlıkla sığamayacağı odalardan ibaret. Ne penceresi ne kapısı var. Odaları genel alandan ayıran sadece girişinde bulunan perdeler. Burada yaşayanlar ise genelde öğrenci ya da düşük gelirli yalnız yaşayan Tokyo halkı. Birkaç oda ise bazı sebeplerle Tokyo’da uzun ya da kısa süreli kalan birkaç turiste ait.