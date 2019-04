Japonya'daki kutu kutu evler!

Kim, Enclosed; Living Small ismini verdiği fotoğraf sergisinde hap kadar alanlara ömürlerini sığdıranları dünyaya tanıtıyor. Belki de bize her koşulda her mekanın sıcak yuvalara dönüşebileceğini kanıtlamak istiyor. Her tarafta üst üste kitaplar, askılar, kıyafetler, hatta kimi dekor eşyaları.. Biraz detaylı incelediğinizde aslında yaşayanların, bu dört duvar minicik alana neleri sığdırdıklarını, nasıl kendilerine özgü farklı alanlara çevirebildiklerini, her birinin kendine has karakter ve hayatlarını nasıl yansıttıklarını görebiliyorsunuz.

Ev seçerken penceresi pimapen olsun, odanın şekli düzgün olsun, yerler laminant olsun diye kılı kırk yaran bir millet olduğumuz düşünülürse bizim için hayli garip bir durum. Birde tabi klostrofobik insanları düşününce, ayağa kalkmanın imkansız olduğu, gün ışığından ve açık havadan uzak bu odalarda yaşama fikri fazlasıyla ürkütücü... Ama insanoğlu her yerde yaşayabiliyor demek ki.

Belki de biz evlerimize fazla anlamlar yüklüyoruz, hatta biraz da abartıyoruz sanki, ne dersiniz?