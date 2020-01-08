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  4. Japonya’dan ABD’ye daha yoğun diplomasi çağrısı

Japonya’dan ABD’ye daha yoğun diplomasi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 01:27 | Son Güncelleme

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ABD’li mevkidaşı Mark Esper’e Washington’un Ortadoğu’daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ABD’li mevkidaşı Mark Esper’e Washington’un Ortadoğu’daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.
Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Kono’nun Esper’e Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme kararına dair bilgi verdiği belirtildi. Söz konusu güçlerin, Japonya ile bağı olan gemilerin güvenliği için bilgi toplama misyonunu yerine getireceğini ifade eden Kono’nun mevkidaşı Esper’e Washington’un Ortadoğu’daki gerilimleri hafifletmek için daha fazla diplomatik çaba sarf etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi. Esper’in ise Kono’ya İran ve Orta Doğu’daki durum hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Diplomasi çabası
Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak için tüm tarafları diplomatik çaba göstermeye çağırmasının ardından, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga dün yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya alma kararını üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını belirtmişti. Suga, açıklamasında, "İran’ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini sürdürmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Japonya endişeli
Japonya, İran ile iyi ilişkilerini korumak isterken, Orta Doğu’daki güvenlik sorununa diplomasi yoluyla katkı sağlamayı umuyor. Bölgedeki gelişmeler ışığında, müttefiki ABD’nin Orta Doğu’daki denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere uluslararası koalisyona katılma teklifini geri çeviren Japonya, son olarak bir gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi görev gücünü Orta Doğu’ya gönderme kararı almıştı.

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