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Japonya’dan Trump’a özel drone yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaret için, Tokyo ve çevresindeki 10 bölgeyi uçuşa yasak bölge ilan etti.ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü Japonya’ya devlet konuğu olarak gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Japon hükümetinden güvenlik önlemlerine yönelik olağanüstü bir karar geldi.

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaret için, Tokyo ve çevresindeki 10 bölgeyi uçuşa yasak bölge ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü Japonya’ya devlet konuğu olarak gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Japon hükümetinden güvenlik önlemlerine yönelik olağanüstü bir karar geldi. Trump’ın ziyaret edeceği bölgeleri kapsayan uçuş yasağı gereği, cumartesiden salıya kadar, Chiba Eyaleti’ndeki bir golf sahası, Tokyo’daki Kokugikan sumo arenası, Akasaka Devlet Konuk Evi ve Yokosuka şehrindeki Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Üssü dahil olmak üzere 10 nokta, drone uçuşlarına kapatılacak. Uçuşa yasak alanlarda faaliyet gösteren hava araçlarına polisin el koyma hakkı bulunacak.

Devlet konuğu olarak gidiyor
Cumartesi günü devlet konuğu olarak Japonya’ya gidecek olan Trump’ın, ziyareti kapsamında Başbakan Shinzo Abe ile golf oynaması, pazar günü bir sumo turnuvasını izlemesi ve pazartesi günü de İmparator Naruhito ve Başbakan Shinzo Abe ile görüşmesi bekleniyor.

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