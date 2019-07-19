HABER

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 01:59 | Son Güncelleme

Türsab tarafından yapılan evrak uygulamasında vip aracın içerisinde Jean Claude Van Damme çıkınca herkes şok oldu.

Türsab tarafından yapılan evrak uygulamasında vip aracın içerisinde Jean Claude Van Damme çıkınca herkes şok oldu. Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum’dan vazgeçemediğini yetkililerle paylaştı.
Jean Claude Van Damme akşam saatlerinde özel jeti ile Bodrum - Milas havalimanına iniş yaptı. Jean Claude Van Damme’ı alan vip araç ünlü aktörü oteline götürmek için yola çıktı. Tam o esnada Polis ekipleriyle beraber TÜRSAB yetkilileri vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulama yapıyordu. Jean Claude Van Damme’ı taşıyan araçta uygulamaya takıldı. Araç belgelerini inceleyen TÜRSAB yetkilileri araç içerisinden Jean Claude Van Damme çıkınca bir anda şok oldular. Bir süre yetkililerle sohbet eden ünlü aktör daha sonra uygulamaya katılan yetkililerle bol bol fotoğraf çektirip espriler yaptı. Oldukça mütevazi olan dünyaca ünlü aktör 3 ay öncede Bodrum’a geldiğini ve ilçeye hayran kaldığını yetkililerle paylaştı. Kalacağı otele giden Jean Claude Van Damme’ın hem tatil için, hem de Bodrum’dan lüks bir yat alamaya geldiği öğrenildi.
Jean Claude Van Damme Nisan ayında da Bodrum’a gelmiş 1 hafta tatil yaptıktan sonra reklam çekimleri için başka bir ülkeye geçmişti. Jean Claude Van Damme daha önce geldiğinde Bodrum’u fazla gezme fırsatı bulamamıştı. Bu sefer Bodrum’u karış karış gezeceği öğrenildi.

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor

Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump duyurdu: İran'ın insansız hava aracını düşürdük

Trump duyurdu: İran'ın insansız hava aracını düşürdük

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.