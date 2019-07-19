HABER

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Özel jeti ile dün akşam Bodrum’a gelen Jean Claude Van Damme’ın otele girer girmez ilk isteği sade Türk kahvesi oldu.

Özel jeti ile dün akşam Bodrum’a gelen Jean Claude Van Damme’ın otele girer girmez ilk isteği sade Türk kahvesi oldu. Damme’yi karşısında gören yerli ve yabancı turistler ise şok oldu.
Dün akşam saatlerinde tatil için Bodrum’a gelen dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, arkadaşıyla buluştuktan sonra bugün öğlen saatlerinde 5 yıldızlı bir otele geldi. Araçtan iner inmez sevgi seli ile karşılanan Jean Claude Van Damme, yerli ve yabancı turistlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Damme’ı karşılarında gören bazı turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otele girer girmez yetkililerden sade Türk kahvesi isteyen Damme, Türk kahvesini çok sevdiğini söyledi.

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu

Jean Claude Van Damme’ın ilk isteği Türk kahvesi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.